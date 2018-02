Seit Anfang Monat ist Shaqiri für alle Tore von Stoke City verantwortlich. Der Schweizer Internationale erzielte wie schon in Bournemouth und gegen Brighton auch in Leicester den einzigen Treffer seiner Mannschaft. Kurz vor der Pause war er mit einem schönen Weitschuss aus 20 Metern mit seinem schwächeren rechten Fuss erfolgreich. Dass es nicht zum zweiten Sieg in diesem Jahr reichte, lag in erster Linie an Goalie Jack Butland: Der sechsfache englische Internationale lenkte in der zweiten Halbzeit eine scharfe Flanke ins eigene Tor.

Stoke City befindet sich nach 28 Runden mit nur sechs Siegen in Abstiegsgefahr, obwohl Shaqiris offensive Ausbeute beeindruckend ist. Der Basler hat in dieser Saison schon siebenmal getroffen. Dazu kommen sechs Assists. Damit ist er an fast der Hälfte aller Meisterschaftstore seiner Mannschaft direkt beteiligt.

Stoke City erzielte in der Meisterschaft bislang nur 28 Treffer. Der FC Liverpool hingegen erhöhte sein Total dank dem 4:1-Heimsieg gegen West Ham auf 65. Alle Wettbewerbe mitgezählt haben die von Jürgen Klopp trainierten Reds sogar über 100 Tore erzielt. Gegen West Ham trafen Emre Can, Mohamed Salah, Roberto Firmino und Saido Mané. Dank dem Sieg überholte Liverpool das zweitplatzierte Manchester United, das am Sonntag Chelsea empfängt.

Resultate

28. Runde: Leicester City - Stoke City 1:1. Bournemouth - Newcastle United 2:2. Brighton & Hove Albion - Swansea City 4:1. Burnley - Southampton 1:1. Liverpool - West Ham United 4:1. West Bromwich Albion - Huddersfield Town 1:2. Watford - Everton 1:0.

Rangliste

1. Manchester City 27/72 (79:20). 2. Manchester United 27/56 (51:19). 3. Liverpool 27/54 (61:31). 4. Chelsea 27/53 (49:23). 5. Tottenham Hotspur 27/52 (52:24). 6. Arsenal 27/45 (51:36). 7. Burnley 27/36 (21:24). 8. Leicester City 28/36 (40:41). 9. Everton 87/34 (32:47). 10. Watford 28/33 (38:47). 11. Bournemouth 27/31 (31:41). 12. West Ham United 27/30 (34:46). 13. Newcastle United 27/28 (25:36). 14. Brighton & Hove Albion 27/28 (22:36). 15. Crystal Palace 27/27 (25:42). 16. Swansea City 27/27 (20:37). 17. Huddersfield Town 27/27 (23:47). 18. Southampton 27/26 (28:40). 19. Stoke City 28/26 (28:54). 20. West Bromwich Albion 27/20 (21:40).