Das Spitzenspiel im St.-Jakob-Park wurde in der besseren zweiten Halbzeit durch einen Spieler lanciert, der eigentlich gar nicht für die Startformation vorgesehen war. Geoffroy Serey Die war in die Aufstellung gerückt, weil sich Taulant Xhaka krank abmelden musste. Serey Die erzielte mit einem Schuss in die unter Torecke nach 57 Minuten das 1:0.

Die Entstehung des Treffers war allerdings umstritten. Die YB-Spieler monierten ein Foul an Sékou Sanogo. Den Ausgleich der Berner realisierte der eingewechselte Jean-Pierre Nsame (80.) mit einem Hackentrick nach einer genauen Flanke von Kevin Mbabu.

Der FC Luzern gab nach einer Runde die Rote Laterne wieder ab. Das Team von Markus Babbel beendete mit dem 3:0 gegen St. Gallen eine neun Spiele umfassende Serie ohne Sieg seit Anfang August (2:0 in St. Gallen). Der dritte Erfolg der Saison war der höchste der Luzerner.

Neues (und altes, wie schon nach den Runden 9 bis 12) Schlusslicht ist Lugano, das in Thun 1:1 spielte. Die Tessiner blieben zum dritten Mal in Serie ungeschlagen, in der Rangliste liegen sie einen Punkt hinter Luzern und Sion und zwei hinter Thun.

Super League. 14. Runde vom Sonntag:

Basel - Young Boys 1:1 (0:0). Luzern - St. Gallen 3:0 (1:0). Thun - Lugano 1:1 (0:1).

Rangliste: 1. Young Boys 14/30. 2. Basel 14/23. 3. Zürich 14/22. 4. St. Gallen 14/21. 5. Grasshoppers 14/20. 6. Lausanne-Sport 14/16. 7. Thun 14/15. 8. Luzern 14/14. 9. Sion 14/14. 10. Lugano 14/13.