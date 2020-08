YB dank 2:1 gegen Basel mit erstem Cupsieg seit 1987

Den Siegtreffer erzielte der eingewechselte Marvin Spielmann in der 89. Minute mit einem Weitschuss, bei dem Basels Keeper Djordje Nikolic nicht gut aussah. Die Basler waren kurz vor der Pause durch einen Kopfballtreffer von Omar Alderete in Führung gegangen, YB glich kurz nach der Pause nach einer herrlichen Kombination durch Jean-Pierre Nsame aus.

Für die Young Boys ist es der erste Cupsieg seit 1987. Danach verloren die Berner vier Finals in Folge, unter anderem jenem vor zwei Jahren als Meister gegen den FC Zürich.

Um sich vier Tage nach der überstandenen zweiten Qualifikationsrunde in der Champions League der nächsten Saison auch im Cupfinal durchzusetzen, benötigte YB eine deutliche Leistungssteigerung sowohl gegenüber dem Auftritt am letzten Mittwoch als auch in der ersten Halbzeit gegen den FCB.

Den Baslern fehlten mit Arthur Cabral, Taulant Xhaka und Luca Zuffi drei Leistungsträger, hinzu kam, dass die überraschend auf dem Matchblatt figurierenden und in der Schlussphase eingewechselten Eray Cömert und Samuele Campo nach ihrer Quarantäne Trainingsrückstand hatten. Dennoch begann der FCB auf dem Berner Kunstrasen stärker als YB. Kämpferisch überzeugend und geradlinig im Vorwärtsgang verdiente sich der Titelverteidiger Omar Alderetes 1:0 nach einem vermeidbaren Corner in der 42. Minute. Nach einer halben Stunde hatte auch Valentin Stocker getroffen, wegen eines Offsides von Vorbereiter Silvan Widmer zählte das Tor aber nicht.

Nach der Pause zeigte YB aber die benötigte Reaktion, und bereits in der 50. Minute kam der Meister zum Ausgleich. Jean-Pierre Nsame stand am Ende einer wunderbaren Passstafette über Aebischer, Sulejmani, Moumi Ngamaleu und wiederum Aebischer. Um ein Haar hätte der Matchwinner schliesslich nicht Marvin Spielmann, sondern Guillaume Hoarau geheissen. YBs scheidende Klub-Ikone kam in der 80. Minute auf den Platz und hätte kurz darauf beinahe getroffen, der Kopfball prallte aber an den Pfosten.

Gleichwohl endete Hoaraus Ära wie jene von Goalie Marco Wölfli mit einem historischen Erfolg: dem ersten YB-Double seit 62 Jahren. Für Marcel Koller setzte es dagegen zum Abschluss der turbulenten Zeit beim krisengeschüttelten FCB eine letzte Enttäuschung ab. Nach starker erster Halbzeit fehlte seiner personell geschwächten Mannschaft in der Schlussphase der letzte Schnauf oder der goldene Joker auf der Ersatzbank. Am Montag wird Kollers Nachfolger Ciriaco Sforza beim FCB das Zepter übernehmen.

Basel - Young Boys 1:2 (1:0)

Wankdorf, Bern. - SR Schärer. - Tore: 42. Alderete (Frei) 1:0. 50. Nsame (Aebischer) 1:1. 89. Spielmann (Camara) 1:2.

Basel: Nikolic; Widmer, Van der Werff, Alderete, Petretta; Frei, Marchand (80. Cömert); Stocker (86. Campo), Van Wolfswinkel, Pululu; Ademi.

Young Boys: Von Ballmoos; Lefort, Camara, Lustenberger (49. Zesiger), Garcia (82. Spielmann); Sulejmani (66. Gaudino), Aebischer, Martins (66. Sierro), Moumi Ngamaleu (82. Hoarau); Fassnacht, Nsame.

Bemerkungen: Basel ohne Cabral, Ramires (Quarantäne), Xhaka und Zuffi (beide verletzt). Young Boys ohne Meschack, Lauper und Petignat (alle verletzt). 85. Kopfball an den Pfosten von Hoarau. Verwarnungen: 5. Martins (Foul). 12. Widmer (Foul). 62. Marchand (Foul). 68. Ademi (Foul). 69. Garcia (Foul). 74. Moumi Ngamaleu (Reklamieren). 74. Van der Werff (Foul).