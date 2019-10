YB - Luzern, Basel - Lausanne-Sport in den Viertelfinals

Während es YB-Trainer Gerardo Seoane mit seinem Ex-Klub zu tun bekommt, treten die Basler in der nächsten Cuprunde vom 3./4. März 2020 bei Lausanne-Sport an, das Neuchâtel Xamax am Donnerstagabend mit einem 6:0 eliminiert hat.

Rapperswil-Jona, der Challenge-League-Absteiger der letzten Saison, der zum ersten Mal in den Cup-Viertelfinals steht, empfängt die Cup-Spezialisten vom FC Sion. Das mutmasslich einfachste Los erwischte Winterthur, das zuhause gegen den Promotion-League-Klub Bavois antritt.

Der Schlagermatch Luzern - YB weckt Erinnerungen an den Viertelfinal vom letzten März, als die Innerschweizer ebenfalls daheim die Meister aus Bern mit einem nicht erwarteten 4:0 entliessen. Es war das dritte Wettbewerbsspiel des FCL unter dem für René Weiler gekommenen Trainer Thomas Häberli.