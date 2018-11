YB verliert gegen Valencia mit 1:3. Es war, trotz grossen Bemühungen der Berner, ein verdienter Sieg für die Spanier. YB's Matchplan ist in Valencia nicht aufgegangen. Die Spanier waren in den entscheidenden Situationen einen Tick schneller und den Bernern spielerisch überlegen. YB hatte nach der Pause beim Stand von 2:1 noch leise Hoffnungen. Doch spätestens nach der Roten Karte gegen Sanogo zehn Minuten vor Schluss waren auch die begraben. Entscheidend war wohl das Gegentor zum 2:1. Es fiel etwas aus dem Nichts und nur wenige Minuten nach dem 1:1-Ausgleich durch Roger Assalé. Darauf konnte YB in der Folge nicht mehr reagieren. Die Berner treten nun mit 5 gelben Karten, einem Platzverweis und 3 Gegentoren im Gepäck die Heimreise an. YB ist damit noch nicht ganz aus der Champions League raus, doch es wird nun extrem schwierig für den Schweizer Meister.