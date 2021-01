«You'll Never Walk Alone"-Sänger Gerry Marsden gestorben

Der britische Musiker Gerry Marsden, der als Sänger der Band Gerry And The Pacemakers ("You'll Never Walk Alone") in den 60er Jahren berühmt wurde, ist tot. Das teilte seine Familie am Sonntagabend mit "Gerry starb heute nach kurzer Krankheit. Seine Frau, Töchter und Enkelkinder sind am Boden zerstört", hiess es in der Mitteilung, aus der die britische Nachrichtenagentur PA zitierte.

Zu den berühmtesten Songs der aus Liverpool stammenden Gruppe, deren erste drei Singles in Grossbritannien Nummer-1-Hits wurden, zählt das Lied "You'll Never Walk Alone", das seit Jahrzehnten die Vereinshymne des englischen Fussballmeisters FC Liverpool ist und auch häufig in anderen Fussballstadien zu hören ist.

Vom Lied zur Hymne

Der FC Liverpool würdigte Marsden am Sonntag bei Twitter. "Mit grosser Trauer erfahren wir von Gerry Marsdens Tod", schrieb der Club. "Gerrys Worte werden für immer bei uns sein. You'll Never Walk Alone."

In einem Interview, das der Club 2013 auf seiner Homepage veröffentlichte, erinnerte sich Marsden daran, wie das Lied zur Hymne des Vereins wurde. Vor dem Anstoss seien immer die aktuellen Top-10-Hits gespielt worden, darunter eine Zeitlang auch "You'll Never Walk Alone".

"Als es aus den Top 10 flog, nahmen sie das Lied von der Wiedergabeliste und vor dem nächsten Match riefen die Fans auf der Tribüne: "Wo ist unser Lied?" Also mussten sie es wieder auflegen", erzählte Marsden. "Ich bekomme immer noch bei jedem Spiel Gänsehaut, wenn das Lied kommt."

An neuer Version mitgewirkt

Im vergangenen Frühjahr hatte Marsden an einer neuen Version des Liedes mitgewirkt. Das Video dazu enthielt aufmunternde Botschaften an die Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes NHS, die in der Corona-Pandemie noch stärker belastet sind als sonst.

Ebenfalls als Zeichen der Solidarität hatte zuvor Weltkriegs-Veteran Tom Moore eine Cover-Version des Liedes mit aufgenommen, die sogar Platz eins der britischen Charts erreichte. Er war zuvor bekannt geworden, weil er vor seinem 100. Geburtstag 100 Runden mit dem Rollator durch seinen Hinterhof marschierte, um Spenden für den NHS zu sammeln.

In Liverpool aufgewachsen

Marsden wurde 1942 in Liverpool geboren. Mit den erfolgreichsten Vertretern der sogenannten Merseybeat-Szene, den Beatles, hatten Gerry And The Pacemakers nicht nur die Heimatstadt Liverpool gemeinsam, sondern auch den Manager Brian Epstein und den Produzenten George Martin.

Weitere Hits der Gruppe waren "How Do You Do It?" und "I Like It". Liverpools Bürgermeister Steve Rotherham schrieb auf Twitter, er sei am Boden zerstört über die Nachricht vom Tod seines guten Freundes.