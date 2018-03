Zwar hat YB zwei Spiele mehr ausgetragen als Basel. Aber nach der bereits sechsten Meisterschafts-Niederlage des FCB in dieser Saison, der dritten der Rückrunde, spricht im Meisterrennen nun sehr viel für YB. Das erste der zwei Nachholspiele wird Basel, das erstmals seit November 2015 (damals gegen GC und St. Gallen) wieder zwei Ligapartien in Folge verloren hat, am Mittwoch in Lausanne bestreiten.

Sion gab im Kellerduell die Rote Laterne auf spektakuläre Weise an Thun ab. Die Walliser setzten sich im Kräftemessen mit den Berner Oberländern, die ihre fünfte Niederlage in Folge einfingen, gleich 7:2 durch. Sieben verschiedene Akteure sorgten für die Sittener Treffer.

Super League. 25. Runde vom Sonntag:

Luzern - Basel 1:0 (0:0). Sion - Thun 7:2 (3:1). Young Boys - Grasshoppers 3:1 (1:1).

Rangliste: 1. Young Boys 25/58. 2. Basel 23/41. 3. St. Gallen 25/39. 4. Zürich 24/35. 5. Luzern 25/34. 6. Grasshoppers 25/31. 7. Lugano 25/31. 8. Lausanne-Sport 24/26. 9. Sion 25/24. 10. Thun 25/24.