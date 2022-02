Fussballfans Basler dürfen wieder nach Bern: Folgt am Sonntag das nächste Kapitel im Konflikt zwischen Fans und Behörden? Die FCB-Fans reisen am Wochenende zu Hunderten ins Berner Wankdorf, und sie werden unter Beobachtung stehen. Eine Chronologie der Zuspitzung.

Die Fans des FC Basel werden am Sonntag wieder zahlreich in Bern erscheinen. Allerdings laufen sie wohl nicht wieder wie hier vor dem Cupfinal 2019 über die Kornhausbrücke. Peter Klaunzer / KEYSTONE

4. November 2021: Am Anfang des jüngeren Konflikts zwischen Basler Fans und den Behörden stehen eine Baustelle und ein verschobenes Liga-Spiel. Kurz vor Anpfiff der Conference-League-Partie gegen Nikosia wird bekannt, dass die Stadt Bern die Bewilligung für das FCB-Gastspiel am 20. November wegen einer SBB-Grossbaustelle im Bahnhof Wankdorf entzogen hat. Das Spiel muss verschoben werden und die FCB-Fans wittern eine Verschwörung. Denn zuvor durfte YB bereits das Heimspiel gegen Lugano verschieben, um Kräfte für die Champions-League-Qualifikation zu sparen, während der FCB-Antrag, das Spiel in Luzern zwei Tage nach dem siebenstündigen Flug aus Kasachstan zu verlegen, abgelehnt wurde.

19. November: Nachdem Sportministerin Viola Amherd nach den Ausschreitungen beim Zürcher Derby bereits im Oktober personalisierte Tickets gefordert hatte, spricht sich auch die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektionen (KKJPD) einstimmig für die von den Fans vehement kritisierte Massnahme aus. Die ID-Pflicht soll schon in der kommenden Saison eingeführt werden. Auch die Basler Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann spricht sich gegenüber der bz dafür aus, obwohl die beiden Basel nicht Teil des Hooligan-Konkordats sind.

8. Dezember: Die Swiss Football League beschliesst wegen der anhaltenden Pandemie, die Gästesektoren für die letzten zwei Spiele des Jahres zu schliessen. Weil die Fans trotzdem anreisen und in anderen Sektoren Tickets erwerben, verfehlt die Massnahme das Ziel.

10. Dezember: Nach viel Kritik auch vonseiten der Swiss Football League vermeldet die KKJPD, die ID-Pflicht erst einzuführen, wenn ein geeignetes Konzept vorliegt. Das sei frühestens in einem Jahr der Fall.

15. Dezember: Die Muttenzerkurve ruft dazu auf, vor dem verschobenen Spiel in Bern auch dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abzustatten und dann gemeinsam zum Stadion zu laufen. Zahlreiche Basler machen sich auf den Weg nach Bern, wo sie schon am Bahnhof von der Polizei empfangen und zurückgeschickt werden. Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause verantwortet den Polizeieinsatz, der von der Kurve in einer Mitteilung als «unverhältnismässig» kritisiert wird. Er habe «eindrücklich aufgezeigt, was künftig für Mittel aufgewendet werden müssten, sollte sich der Konflikt zwischen Fans und Sicherheitskräften weiter verschärfen».

30. Januar 2022: Beim Rückrundenauftakt in Luzern geraten die Basler Fans erneut mit der Polizei aneinander. Beide Seiten erzählen unterschiedliche Geschichten vom Einsatz, der mit Gummischrotverletzungen auf Fanseite und zerstörten Extrabussen endet. Beide Seiten sehen die Schuld für die Eskalation beim jeweils anderen.

6. Februar: Beim ersten Heimspiel des Jahres ziert eine kurvenumfassende Choreografie das Joggeli. «Iischränkige – Usschritige» lautet die Botschaft der FCB-Fans, die gegen die Vorkommnisse in Luzern und in Bern ein Zeichen setzen wollen. In einem Schreiben erklärt sich die Kurve: «Wir sind uns unserer Rolle in diesem Teufelskreis bewusst, lassen uns aber nicht in Geiselhaft nehmen und werden unseren Weg weiter gehen.» Der Kanton Baselland verkündet zwei Tage später, ein Beitritt zum Hooligan-Konkordat sei nicht mehr auszuschliessen.

13. Februar: Rund 30'000 Fans werden im Wankdorf erwartet, wenn der FCB erstmals seit zwei Jahren wieder vor Fans in Bern gastiert. Die Basler werden mit dem Extrazug nach Bern reisen und ihr Team aus einem vollen Gästesektor aus anpeitschen. Mit der bereits für das Gastspiel im Dezember designten Mottojacke und mit Wut im Bauch.