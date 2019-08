Ein bisschen eifersüchtig ist Andreas Döbeli schon auf seinen gut zwei Jahre jüngeren Bruder Lukas. Zumindest in einem Bereich. «Ich musste für jedes Kilogramm Muskelmasse trainieren wie blöd», erzählt Andreas. «Luki hingegen hat eine gewaltige Natur-Kraft in sich.»

Lukas lacht und beisst herzhaft in ein Stück Schweinehalssteak. 500 Gramm Fleisch liegen auf seinem Teller. Sein kräftiger Körper braucht viel Energie. Doch sein Bruder hat nicht weniger Appetit. Längst hat Andreas kraftmässig aufgeschlossen.

Die Brüder Döbeli sind zusammen mit Joel Strebel, dem diesjährigen Sieger des Solothurner Kantonalschwingfests, verantwortlich dafür, dass der Schwingklub Freiamt nach Jahren aus dem Dornröschenschlaf erwachte und zu einem der stärksten in der Nordwestschweiz wurde. Den drei Freiämtern wird zugetraut, Ende August in Zug zu Eidgenossen zu werden, indem sie am Eidgenössischen den Kranz gewinnen.

Fünfmal gemeinsam den Kranz gewonnen

Brüder, die gemeinsam auf dem Schwingplatz stehen, gibt es immer wieder. In der Nordwestschweiz denkt man sofort an Guido und Mario Thürig. An David Schmid, den Gewinner des Nordwestschweizerischen Fests 2018, und seinen Bruder Samuel. In der Innerschweiz haben die drei Brüder Laimbacher in jüngerer Vergangenheit überzeugt. Aktuell tun es Armon und Curdin Orlik, wenn auch für zwei verschiedene Teilverbände – Armon in der Nordostschweiz, der Bruder für Bern.