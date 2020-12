Glück für Ambri-Verteidiger: Keine weitere Spielsperre nach Check gegen den Kopf

(frh) Es war die hässlichste Szene im Spiel des HC Ambri-Piotta gegen den EHC Biel am vergangenen Dienstag. Ambris Verteidiger Michael Fora brennen bei einem Angriff die Sicherungen durch, als er seinem Gegenspieler Mike Künzle mit dem linken Ellenbogen gegen das Gesicht schlägt.

Ambri-Captain Fora, der auch in der Schweizer Nati verteidigt, wird für ein Spiel gesperrt und mit 1800 Franken gebüsst. Gleichzeitig wird gegen den 25-jährigen Tessiner ein ordentliches Verfahren eröffnet. Nun steht ein Entscheid fest, wie die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey am Samstagmorgen mitteilt: Fora wird für kein weiteres Spiel mehr gesperrt. Nachdem er gegen den EV Zug (2:3-Niederlage) am Freitagabend von draussen zugeschaut hat, hat Fora seine Strafe damit bereits abgesessen.