Eishockey Wieder ein Fehlstart für den EHC Basel Hockey Huttwil kontert den Favorit gnadenlos aus Fünf Tage nach dem eingetüteten Aufstieg muss der EHC Basel bereits wieder ran. Doch er verliert Spiel 1 des Playoff-Finales gegen Hockey Huttwil mit 2:5. Doch das Resultat trügt.

Zu oft mussten die EHC-Stürmer an diesem Abend vor dem Huttwil-Tor nach einer Parade wieder umkehren. Laurence Müller

Ein komisches Gefühl, wenn das grosse Ziel schon vor dem Finale erreicht ist. Zwar predigen die EHC-Spieler und auch Trainer Christian Weber seit Wochen gebetsmühlenartig, dass der MySports-League-Titel und damit der Gewinn der heute begonnenen Playoff-Final-Serie gegen Hockey Huttwil das grosse Saisonziel sei. Doch nachdem der Aufstieg in die Swiss League und die damit verbundene Rückkehr ins Profieishockey bereits am Donnerstag in Martigny eingetütet wurde, drohen die Spiele gegen die Oberaargauer in den Hintergrund zu rücken.

Doch mit dem Titelgewinn vor Augen und der spielerischen Überlegenheit im Rücken scheint der EHC Basel dem Aufstiegsparty-Kater zu trotzen und bereits wieder bereit für die Final-Serie zu sein. In der 6. Minute schiesst Zsombor Kiss seine Farben nach einem minutenlangen Powerplay ohne Überzahl mit 1:0 in Front. Und auch der postwendende Ausgleich durch Lerch wird in Minute 12 erneut von Kiss gekontert, dessen Schlittschuh einen Schuss von Patrick Zubler ins Tor ablenkt.

Doch im zweiten Drittel schwimmen dem EHC dann die Felle davon. Der Qualifikations-Zweite Huttwil, der selber keine Lizenz für die Swiss League beantragt hat, überlässt dem Heimteam zwar meist die Scheibe. Doch die Tore schiessen die Gäste. Erst Portmann in der 24., dann Steiner in der 29 und kurz vor dem Drittelsende auch noch Meyer. 2:4, eine Hypothek, die sich als zu hoch erweisen sollte.

Zwar hat der EHC auch im Schlussdrittel eine Handvoll weiterer guter Gelegenheiten. Doch weil er wie schon zuvor immer wieder an der Torumrandung oder Goalie Liechti scheitert und dessen Kollegen kurz vor Schluss erneut gnadenlos kontern, endet das Startspiel 2:5.

Trotz der Niederlage kann das als Ziel A verkaufte Ziel B Titelgewinn immer noch erreicht werden. Allerdings muss der EHC Basel dafür jetzt mindestens einmal auswärts gewinnen.

Basel - Huttwil 2:4 (2:1, 0:3, 0:1)

Playoff-Finale. Spiel 1. St.-Jakob-Arena – 1289 Zuschauer – SR: Gerber; Amport, Lustenberger – Tore: 6. Kiss (Büsser) 1:0, 7. Lerch 1:1, 12. Kiss (Zubler, Lanz) 2:1. 24. Portmann (Kent) 2:2, 29. Steiner (Trachsel) 2:3. 39. Meyer (Lanz, Portmann) 2:4. 58. Meyer (Meyer) – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Basel. 3-mal 2 Minuten gegen Huttwil – Bemerkungen: 9. Lattenschuss Révész. 24. Pfosten Alihodzic, 57. Latte Rexha – Spiel 2 in Huttwil am Donnerstag (20 Uhr), Spiel 3 am Samstag in Basel (19.45 Uhr).