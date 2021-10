Handball Das Comeback für ein letztes grosses Abenteuer beim IHF Superglobe Nach dem eigentlichen Karriereende nahm Luca Engler eine letzte sportliche Herausforderung in den USA und am IHF Superglobe an.

Das Team der San Francisco Calheat hatte in Saudi-Arabien eine gute Zeit. Bild: zVg/IHF

Noch nicht lange ist es her, als Luca Engler seine Karriere als Handballer beendete. Im Mai 2021, bei einer Niederlage des RTV gegen Pfadi Winterthur, wird Engler verabschiedet. Die Karriere endet für den nun 28-Jährigen nicht aus Verletzungsgründen oder aufgrund des Alters – seine Prioritäten verschieben sich und er will sich auf neue Dinge im Leben konzentrieren.

Lange währt die handballfreie Zeit jedoch nicht. Ein Anruf von Danilo Rojevic, dem Schweizer Trainer der San Francisco Calheat, setzt dieser ein abruptes Ende. Das amerikanische Handballteam ist gerade eben Meister geworden und hat sich für die Kontinentalmeisterschaft qualifiziert. Um das Team zu verstärken, benötigen sie noch einen Linkshänder. Diesen finden sie mit Luca Engler. «Das war eine einmalige Gelegenheit für mich», sagt er dazu.

Das Turnier, in dem die Landesmeister aus Nordamerika und der Karibik gegeneinander spielen, findet in Kalifornien statt. Ein Grund mehr für die Calheat, ins Team zu investieren und den Titel zu holen. «Der Plan war, vorerst das Turnier zu spielen. Sie haben sich erhofft, dieses zu gewinnen, um dann an die Klubweltmeisterschaft zu gehen. Und sie haben mir gesagt, dass ich in diesem Fall mitgehen dürfte», erzählt Engler. Sofort tauscht er die Freizeit wieder gegen Handballtraining und Fitnesscenter ein. Mit Hilfe des Schweizerischen Handballverbandes wird er sehr schnell in die USA transferiert.

Lucas Engler spielt trotz seines Rücktritts noch an der Klub-Weltmeisterschaft mit. Bild: zVg/IHF

Die Spiellizenz folgt ähnlich schnell. Um in die USA zu gelangen, muss er sich jedoch gedulden. Zwar ist er bereits einen Tag nach dem Anruf im Flugzeug, dieses fliegt ihn jedoch nicht in die USA, sondern nach Skopje. Eine Einreise aus dem Schengenraum ist nicht möglich. Engler muss daher zwei Wochen in Mazedonien verbringen, ehe er sich auf das Abenteuer US-Handball einlassen darf.

Die Turniere folgen Schlag auf Schlag

Ein Abenteuer ist es nicht nur reisetechnisch. Sportlich sind die USA, was den Handballsport betrifft, nicht auf dem Niveau der Europäerinnen und Europäer. «Es gibt in ganz San Francisco nur wenige Hallen mit Handballlinien. Auch das Niveau ist nicht so hoch wie hier», sagt Engler. Dazu kommt, dass es im Team Spieler gibt, die noch nicht lange Handball spielen. Eine Woche trainiert Engler mit seinem neuen Team. Dann beginnt bereits die Kontinentalmeisterschaft. Er sagt:

«Die Kanadier sind gar nicht gekommen, so hatten wir nur zwei Spiele.»

Sowohl gegen das mexikanische Team als auch gegen das Team aus New York gewinnen die Calheat. «Die Mexikaner waren alle einen Kopf kleiner als wir, dafür sehr wirblig und schnell. Das war anspruchsvoll», erklärt Engler. Mit dem Turniersieg qualifiziert sich das amerikanische Team für den IHF Superglobe – also die Klubweltmeisterschaft – in Saudi-Arabien.

Nach einem Trainingslager und viel administrativer Arbeit macht sich das Team auf den rund sechsstündigen Flug. «Wir wurden in Saudi-Arabien herzlich empfangen und unser Car wurde sogar mit einer Polizeieskorte zum Hotel gelotst», erzählt Engler. Das grosse Event ist eine schöne Erfahrung für Engler. «In dieser Zeit führten wir ein Profileben», sagt er.

Die Calheat jedoch sind das einzige Amateur- oder Halbprofiteam an diesem Turnier. Sie machen sich daher nicht viele Hoffnungen. «Das Ziel war, die USA gut zu repräsentieren und den Sport, gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, bekannter zu machen», erklärt Engler. Die Resultate fallen dementsprechend aus. In allen drei Spielen gibt es eine Niederlage. Trotzdem ist Engler zufrieden:

«Wir haben uns gut verkauft.»

Einzig die Zuschauenden fehlen, um dem Turnier einen passenden Rahmen zu geben. Geschuldet ist dies der schwierigen Einreise und vielleicht auch dem Austragungsort, der nicht gerade eine Handballhochburg ist.

Nach dem Turnier will Engler nun wirklich eine Pause einlegen. Ob es dann nochmals weitergeht auf dem Handballfeld, lässt er noch offen. Vorerst möchte er sich nun endlich auf andere Dinge konzentrieren.