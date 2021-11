Handball Der RTV Basel gewinnt gegen den HC-Kriens Luzern spektakulär Nach drei Niederlagen darf der RTV Basel endlich wieder einen Sieg feiern. Am Samstagabend spielte der zweitletztplatzierte RTV gegen den drittletztplatzierten HC Kriens-Luzern. In einer über weite Strecken hitzigen und emotionalen Partie gewinnen die Basler zu Hause am Ende mit 22:17. Held des Abends war Goalie André Willimann, an dem sich die Gästeoffensive die Zähne ausbiss.

André Willimann (hier gegen Pfadi Winterthur) konnte am Samstag mit seinen Paraden dem RTV zum Sieg verhelfen. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Es ist eine emotionale Partie in der Birsfelder Sporthalle. Bis zum Schluss kämpfen beide Mannschaften um den Sieg und auch die Fans des RTV Basel machen sich lautstark bemerkbar. Es sind aber nicht nur die Tore der Basler, die die Anhänger aus den Sitzen reissen. Es sind auch die Glanztaten des Torwarts André Willimann, welche für Jubelrufe sorgen. Mit einer unglaublichen Paradenquote von 49% trägt er stark zum wichtigen Sieg bei.

So auch in der 47. Minute, als die Gäste beim Stand von 18:16 zu einem Penalty kommen. Eigentlich eine ideale Gelegenheit für die Gäste, um wieder ins Spiel zu kommen. Doch RTV-Torwart Willimann hat andere Pläne. Der Mobiliar Topscorer Hleb Harbuz vom HC Luzern täuscht den Ball zweimal an, ehe er wirft. Willimann schwingt seinen Arm blitzschnell und wehrt den Ball ab. Der Ball trifft die Querlatte, bevor er zurück in seine Arme fliegt. Die Zuschauer jubeln laut.

Keine drei Minuten später, nach einem schönen Treffer von Flügelspieler Basil Berger, jubeln die Zuschauer noch lauter. Berger fängt den Ball im Lauf, macht eine schnelle Körpertäuschung und schickt den Verteidiger in die falsche Richtung, bevor er den Ball zwischen den Beinen des Torwarts durch in die Ecke platziert. Sein Jubel feuert die Fans weiter an.

Im Gegensatz zu vorherigen Spielen sind die Männer in Schwarz diesmal gut ins Spiel gestartet. Sie zeigen von Beginn an eine defensiv disziplinierte Leistung. Auch vorne sind sie konzentriert, und können ihre Chancen verwerten.

Die Basler setzen sich in der ersten Halbzeit durch, und es sieht so aus, als würde es ein bequemer Sieg werden. Allerdings kommt der Nackenschlag in der 37. Minute. Der kubanische Rückraumspieler Jorge Paban Lopez sieht die rote Karte, weil er einen gegnerischen Spieler mit seinem Körper wegstösst. Die rote Karte erhöht den Druck auf die Gastgeber. Cheftrainer Ike Cotrina jedoch, behält das Spiel unter Kontrolle, indem er den Mannschaftskapitän Igor Stamenov in den Rückraum stellt. Ike Cotrina sagt nach dem Spiel:

«Wir bereiten uns immer auf solche Situationen vor. Nach der roten Karte hat Stamenov die Rolle von Lopez übernommen. Somit blieben wir im Spiel.»

Mit einer starken Leistung von Kapitän Stamenov baut der RTV seinen Vorsprung aus. So endet das Spiel mit 22:17 für die Gastgeber. Nach dem Schlusspfiff ist die Freude in den Gesichtern der Spieler deutlich sichtbar. Sie versammeln sich in einem Kreis und feiern ihren Sieg ausgiebig.

Die nächste Gelegenheit für die Basler eine Siegesserie zu starten, bietet sich am Sonntag, wenn der RTV auswärts gegen den HSC Suhr Aarau spielt.