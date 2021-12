Am Mittwochabend spielte der RTV Basel in der 16. Runde der NLA auswärts gegen Wacker Thun. Der zweitplatzierte Spitzenklub aus Thun stellte eine grosse Herausforderung dar. Die Basler mussten mit deutlich reduziertem Kader anreisen. Zur Verletztenliste gehörte der starke Kreisläufer und Abwehrchef Igor Cagalj. Der RTV zeigt in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Doch dann häufen sich die Fehler und der Basel verliert mit 22:27.