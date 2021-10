Handball Der RTV verliert aufgrund zu vieler Eigenfehler Gegen das zweitklassierte GC Amicitia kann der RTV Basel das Spiel lange offen halten. Vier schwache Minuten hindern die Basler jedoch dabei, das Spieldiktat zu übernehmen. Diese Fehler kann der RTV nicht mehr ausbessern und verliert.

Der RTV mit Aleksander Spende kämpft, macht aber zu viele Fehler. Patrick Straub / KEYSTONE

Nach dem Sieg am Wochenende bekam es der RTV Basel gestern mit GC Amicitia aus Zürich zu tun. Die zweitplatzierten Zürcher stellten auf dem Papier eine bedeutend grössere Herausforderung dar, als die letztplatzierten Genfer am vergangenen Wochenende. Damit die Realturner jedoch aus dem Tabellenkeller kommen, waren sie auf Punkte angewiesen.

Aleksander Spende, der in dieser Saison schon 77 Tore schoss, zeigte anfangs vor allem seine Vorbereiterfähigkeiten. Sein erster Abschluss kam erst nach fünf Minuten aufs Tor und führte zum 3:3 Ausgleich. Es entstand ein ausgeglichenes Spiel. In der 14. Minute folgte die erstmalige Führung für den RTV. Die Basler kamen sogar zur Doppeltorführung.

Dies, weil GC offensiv immer wieder ungenau spielte und die Bälle verlor. Die Konter wurden vom RTV oft gut zu Ende gespielt. Der Vorsprung hielt aber nicht bis zur Halbzeit. Weil Oliver Mauron schon nach 24 Minuten zwei Strafen absitzen musste und auch in Überzahl nicht gut verteidigt wurde, stand es nach 30 Minuten 15:15.

Der RTV hält gegen den Tabellenzweiten lange mit

Halbzeit 2 begann mit einem Torfurioso. Auf beiden Seiten wurde jeder Angriff verwandelt. Alle drei Tormänner von GC und auch André Willimann konnten das Spiel nicht prägen. In der 40. Minute wurde das Spiel dann unübersichtlicher. Vier technische Fehler beging der RTV innerhalb von vier Minuten. Die Fehler der Basler häuften sich weiter und es schien als wäre die Luft bei den dünn besetzten Realturnern draussen.

GC konnte in Führung gehen. Plötzlich hielt auch Bachmann im Tor der Hausherren die Abschlüsse der Basler. Das war der Bruch im Basler Spiel. Das Heimteam zog davon und der RTV konnte nicht mehr reagieren. Es folgten Minuten, in welchen nur noch die Zürcher trafen. Und so endete das Spiel mit 35:27 für GC Amicitia.

Der RTV verbleibt damit auf dem zweitletzten Platz. GC hingegen überrascht weiter und ist momentan der erste Verfolger der Kadetten aus Schaffhausen. Vor einer etwas längeren Pause spielt der RTV am Mittwoch zuhause noch gegen Pfadi Winterthur. Auch dieses Spiel wird eine Herausforderung, wenn weiterhin so viele Fehler begangen werden.