Handball Ein Abend zum Vergessen: Der RTV bleibt in Winterthur chancenlos Am Sonntagabend reiste der RTV nach Winterthur zum Ligaspiel gegen den Tabellenzweiten. Der Favorit setzte sich mit 19:25 durch und die Basler mussten mit leeren Händen nach Hause reisen.

Ismael Bela Esono Mangue und der RTV erleben einen schwarzen Tag beim Tabellenzweiten. Bild: Edgar Hänggi

Es sind keine vier Minuten in der ersten Hälfte gespielt, da nimmt Cheftrainer Ike Cotrina ein Timeout. Denn was gerade am Anfang des Spiels zwischen dem RTV Basel und Pfadi Winterthur passiert, gefällt dem RTV-Trainer gar nicht. In der dritten Minute, beim Spielstand von 0:1 aus Basler Sicht, verhindern die Winterthurer Gastgeber einen Gegenstoss nach einem Ballverlust von RTV-Rückraumspieler Jorge Paban Lopez.

Acht Sekunden später und nach einem weiteren Ballverlust, dieses Mal von Topskorer Alexander Spende, erzielt Pfadi einen weiteren Treffer. So steht es nach drei Minuten schon 3:0 für den Tabellenzweiten aus Zürich. Coach Corina sagt nach dem Spiel dazu:

«Am Anfang waren die Spieler nicht konzentriert. Sie haben viele Fehler gemacht und haben den Spielplan nicht verfolgt. Mit dem Time-Out wollte ich meine Spieler aufwecken und motivieren.»

Das Time-Out zeigt keine Wirkung. Das Heimteam verteidigt stark und lässt den Baslern keinen Raum in der Offensive. Auch defensiv sind die Basler gefordert, die schnellen Konter der Gastgeber immer wieder zu verteidigen. Wie am Anfang des Spiels gelingt das allerdings weiterhin nicht sonderlich gut. In der 14. Minute liegt der RTV mit 4:10 in Rückstand.

Im weiteren Spielverlauf wird es nicht besser für den RTV. Weil er den Gegenspieler von hinten schubst, sieht der kubanische Rückraumspieler Jorge Paban Lopez in der 14. Minute die rote Karte. Mit dem zweiten Topskorer, der nun fehlt, ist der RTV vorne weniger gefährlich. Die Basler sind häufig gezwungen, aus weiter Distanz zu schiessen. Diese Würfe werden allerdings fast immer von der defensiven Mauer geblockt und somit können die Gastgeber durch schnelle Konter ihren Vorsprung ausbauen. Die erste Halbzeit endet mit 17:6 für die Gastgeber. Nach 30 gespielten Minuten hat der RTV eine Wurfquote von 26 Prozent.

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig an der Partie. Obwohl die Basler nach fünf Minuten die Führung der Gastgeber auf 17:10 reduzieren, können sie nicht lang mithalten. So muss der RTV sich mit 19:25 geschlagen geben.

Die nächste Gelegenheit für die Basler zu punkten, bietet sich am nächsten Samstag an, wenn sie zu Hause gegen Kadetten Schaffhausen spielen. Doch gegen den Tabellenführer wird es wohl nicht einfacher werden.