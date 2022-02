Handball Zum Rückrundenauftakt: Der RTV Basel verliert trotz starker Leistung Nach einer langen Winterpause spielt der RTV Basel endlich wieder mit dem Ziel Playoff-Qualifikation vor Augen. Das neue Handball-Jahr startet mit einem Heimspiel gegen GC Amicitia Zürich in die finale Phase der Qualifikation. Der RTV verliert trotz guter Leistung mit 24:29 (13:17).

Oliver Mauron wurde zum besten Spieler des Spiels ausgezeichnet. Doch einen Sieg hätte er wohl lieber gehabt. zVg: RTV 1879 Basel

Wenn der Zweitletzte gegen den Tabellendritten verliert, entspricht das einer gewissen Logik. Dennoch konnte der RTV Basel fast das ganze Spiel mithalten und hätte mit etwas mehr Fortune auch etwas Zählbares mitnehmen können.

Am Anfang ist das Spiel ziemlich ausgeglichen. Beide Mannschaften sind voll konzentriert, können vorne Situation generieren und somit mehrere Treffer erzielen. Der RTV ist vor allem sehr effizient. Er hat nach zehn Minuten eine unglaubliche Wurfquote von 75 Prozent.

In der 12. Minute beim Spielstand von 4:5 fängt die Abwehr der Basler den Ball ab. Flügelspieler Oliver Mauron rennt im Konter, dribbelt den Verteidiger mit einer Körpertäuschung aus und platziert den Ball in der Ecke. Es ist der Ausgleichstreffer und die Zuschauer im Rankhof jubeln laut. Nicht mal eine Minute später jubeln die Zuschauer schon wieder nach einem Treffer vom Topskorer Aleksander Spende. Zum ersten Mal gehen die Gastgeber in die Führung.

Basil Berger kurz vor einem Treffer. zVg: RTV 1879 Basel

Jedoch bekommt Flügelspieler Basil Berger in der 15. Minute eine Zeitstrafe. Mit dem Vorteil der Überzahl können die Zürcher die Kontrolle über das Spiel übernehmen. Die gegnerische Mannschaft erzielt Tor um Tor und baut ihren Vorsprung aus. Ihre Verteidigung wird auch viel besser. Sie ist fokussierter, steht kompakter zusammen und die Basler finden keine Lücken mehr. So endet die erste Halbzeit mit 17:13 für die Männer in Weiss-Blau.

Der RTV kommt wieder gut aus den Startlöchern

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich zunächst wenig an der Partie. Obwohl die Basler wieder gut starten und den Vorsprung der Zürcher in der 38. Minute auf 18:16 verringern, meldet sich der Favorit wieder im Spiel an. Die Gäste spielen vorne mit einem schnellen Tempo und verwerten ihre Chancen. Acht Minuten später führen sie mit 24:18.

Obwohl der RTV vorne viele Situationen generiert, ist er nicht in der Lage, die Treffer zu erzielen. Entweder schiessen sie unglücklicherweise auf die Latte, oder der Torwart Paul Bar wehrt die Bälle ab. «Heute konnten wir unsere Chancen nicht verwerten. Obwohl wir unseren Spielplan verfolgen konnten, und somit Situationen generierten, hatten wir Unglück in Wurfmomenten. Heute hat die Mannschaft zu viel verschossen», analysiert Cheftrainer Ike Cotrina nach dem Spiel.

Am Schluss wird es nochmal spannend

Trotz der sechs Tore Rückstand steckt der RTV nicht auf. In der 55. Minute beim Spielstand von 23:26 fängt Flügelspieler Basil Berger den Ball ab, bevor er ihn in das leere Netz wirft. Das Spiel wird sehr hitzig, da der RTV nur zwei Treffer zum Ausgleich braucht. Allerdings sieht der Topskorer Aleksander Spende in der 57. Minute die rote Karte. Mit der Überzahl können die Zürcher ihren Vorsprung ausbauen und den Sieg sichern. Somit endet die Partie mit 29:24 für die Gäste. Die nächste Gelegenheit für die Basler zu punkten, bietet sich am Sonntag, wenn der RTV auswärts gegen Pfadi Winterthur spielt. Doch auch das ist eine sehr schwierige Aufgabe.

Corona stört die Vorbereitung

Der vor der Saison neu verpflichtete Trainer Cotrina berichtet nach dem Spiel über die aktuelle Lage seiner Mannschaft: «Ich bin mit meiner Mannschaft zufrieden und freue mich auf die kommenden Spiele. Wir haben unseren Kader bis Ende Saison um den Rückraumspieler Dylan Brandt erweitert. In den vergangenen Wochen hatten acht Spieler Corona, deshalb konnten wir nicht regelmässig trainierten. Jedoch sind jetzt alle gesund und wir trainieren gut.»

Als er gefragt wird, was das Ziel des RTV ist, sagte er: «Hauptsächlich ist unser Ziel, in der Liga zu bleiben und nicht, uns für die Playoffs zu qualifizieren. Momentan ist es schwierig mit der Playoffs-Qualifikation. Wir haben nur einen Punkt weniger als in der letzten Qualifikation und trotzdem sind wir die Zweitletzten.»

Hier gehts zu den Matchstatistiken