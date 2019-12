Hansi Flick – das «Luxusproblem» des FC Bayern München

Er war die überraschendste Personalie im vergangenen Sommer. Viele Beobachter waren ­erstaunt, dass Hansi Flick, der ehemalige Sportdirektor des Deutschen Fussball-Bunds und Ex-Geschäftsführer der TSG Hoffenheim beim FC Bayern als Co-Trainer anheuerte.

Viel Lob für Flick von den Spielern

Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte es wohl geahnt – und Flick damals als «wichtigen Neuzugang» gelobt. Wie wichtig, das zeigt sich bereits wenige Monate später. Denn der 54-Jährige hat dem FC Bayern nach der Entlassung von Trainer Niko Kovac nicht nur gute Ergebnisse beschert (trotz der unglücklichen 1:2-Nieder­lage gegen Leverkusen). Er hat auch das Klima in der Mannschaft gerettet und die Spielweise auf ein neues Niveau gehoben. Aber was hat er eigentlich binnen weniger Tage verändert? Es waren viele Kleinigkeiten – die sich in der Summe enorm bemerkbar machten: