Wie in einer guten Stube trifft man sich nun täglich an einem zentralen Ort. «Die Interaktion ist viel grösser als bisher», stellt Flury fest. «Die anderen auch im Sommer öfters zu sehen, macht mich für den Winter noch nicht schneller», relativiert Roman Furger mit einem Grinsen. Schliesslich litten die Schweizer Kaderathleten auch bisher nicht unbedingt an Kontaktarmut.

Intervalltrainings und Feinschliff

Doch was erhofft man sich vom Laufband konkret? Bisher kamen die Athleten höchstens zwei- bis dreimal pro Jahr in Magglingen mit einem solchen Gerät in Berührung. Es diente primär der Leistungsdiagnostik. Nun stehen Dario Cologna und Co. im Schnitt wöchentlich zweimal auf dem Band – einerseits für den Feinschliff der Technik, andererseits für Intervalltrainings im intensiven Bereich. Auch hier wird der Bewegungsablauf unter höchster Belastung analysiert, das Bewusstsein für die richtige Körperspannung im Wettkampf auch in ermüdetem Zustand gefördert. Ein Detail, auf welchem die Überlegenheit der norwegischen Langläufer basiert.

Doch das will man jetzt ändern, schliesslich sollen die Schweizer Athleten im Februar in Pyeongchang primär auf dem Podest jauchzen und uns damit Hühnerhaut bescheren.