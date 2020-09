Immer weitersurfen auf der Welle des Erfolgs? «Egal, Hauptsache wir zeigen Herz, Seele und Energie!»

Die Erinnerungen an die rauschenden Spiele sind noch frisch. St.Gallen, aus dem Nichts zur Vizemeisterschaft gestürmt, war das Wunderland der Super League. Und jetzt, sechs Wochen nach dem Ende dieser Corona-Saison – geht alles einfach immer so weiter?

Zurück in die Innenstadt. Im schmucken Innenhof eines Restaurants treffen wir Simea Hefti. Die 17-Jährige spielt bei den Frauen des FC St.Gallen. Gerade ist sie unterwegs mit dem Schweizer U19-Nationalteam.

Tagsüber besucht sie die «United School of Sports». Hefti sagt: «Toll an der Schule ist, dass maximal Rücksicht genommen wird auf den Sport – auch medizinische Termine haben beispielsweise Priorität.» Dafür dauert die KV-Ausbildung vier statt drei Jahre. Irgendwann möchte Simea Hefti Profi werden. So wie ihre Brüder Silvan (22) und Nias (20) das schon seit einiger Zeit sind.

Dass die Heftis, aufgewachsen in Goldach, zur Fussballerfamilie werden, «das war mehr Zufall als wirklich geplant», erzählt Simea. Die Spiele ihrer Brüder verfolgt sie nicht ausnahmslos, aber so viel es geht. Wenn sie letzte Saison ihren Bruder Silvan und den FCSG spielen sah, da dachte ab und an: <Was für ein grossartiger Fussball! Dieses Tempo, diese Ballgewinne, diese Chancen.> Im Rückblick sagt sie: «Es war purer Genuss.»

Dass nun Silvan Hefti nach seinem Wechsel zu YB auch einige böse Kommentare einstecken musste, hat natürlich auch Simea Hefti mitgekriegt. «Aber haben sie mich belastet? Nein, ich konnte mich da mühelos raushalten. Es ist schliesslich seine Entscheidung. Ohnehin haben wir uns mehr mit den positiven Reaktionen beschäftigt.»

Nun, die Chancen stehen ziemlich gut, dass Silvan Heftis Weg weiter steil nach oben führt. Und jener des FC St.Gallen? «Irgendwann einmal möchten wir hier einen Titel gewinnen», hat Zeidler Ende Saison gesagt. Kühne Worte. Aber in der Ostschweiz ist nichts auszuschliessen.