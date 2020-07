«Inspiration Games»: Ein wenig Klamauk für Sofasportler – und ein gelungener Gruss aus der Zukunft

Die Masse jubelt, sie raunt, sie staunt. Das Klatschen der Hände synchron, der Rhythmus schnell, das Rauschen - es ist immer da. Im Stadion, wo das Herz des Sports schlägt. Nicht in diesem Jahr, im Jahr der Pandemie. Und sowieso: Vielleicht ist es auch eine allzu romantische Sicht der Dinge. Der Sport ist längst ein Milliardenbusiness, und das grosse Geld wird nicht im Stadion gemacht, sondern mit den TV-Rechten. Das Konsumverhalten der jungen Generation hat sich verändert. Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon, Sky oder Youtube machen den Konsumenten zu seinem eigenen Programmdirektor. Jeder bestimmt selber, wann er was konsumiert. Der Sport ist im digitalen Zeitalter der letzte verlässliche Wert des linearen Fernsehens. Ihn will man noch heute live und nicht zeitversetzt sehen.

Seit zumindest der Fussball wieder rollt, erlebt der Sofasportler in der Schweiz eine Art Rückkehr zur Normalität. Für ihn, und nur für ihn allein, wurden die Weltklasse Zürich Inspiration Games kreiert. Statt in einem Stadion wird in 7 Stadien zeitgleich gelaufen und gesprungen, die einen dank Zeitverschiebung am Mittag in Florida bei Rückenwind, die anderen am Abend in Zürich bei Gegenwind. Unbestritten liefern Lea Sprunger und Konsorten Höchstleistungen, doch der sportliche Wert ist bescheiden. Der Sport bezieht seine Faszination aus dem Duell. Mann gegen Mann. Frau gegen Frau, und zwar Seite an Seite, im Stadion, wo es nach Sommer und Schweiss riecht. Das Konfrontative fehlt, ausser im 100-Yard-Rennen, wo die Starter in Florida tatsächlich auf der gleichen Bahn laufen.