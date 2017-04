Talente aus dem eigenen Nachwuchs rücken seit Jahren keine nach. Doch nun ist Bayern München gezwungen, den Umbruch im Kader einzuleiten. Neben Captain Lahm hängt mit Xabi Alonso ein weiterer Weltmeister die Fussball-Schuhe an den Nagel. Arjen Robben und Franck Ribéry sind bereits 33- beziehungsweise 34-jährig.

Spiel als Saisonabbild

Ende Mai im Cupfinal gegen Eintracht Frankfurt bietet sich Dortmund die grosse Chance, das erste Jahr nach dem Umbruch mit einem Titelgewinn zu krönen. Die Leistungsschwankungen während des Spiels in München sind sinnbildlich für die gesamte Saison des jungen BVB-Teams. Nicht selten folgten auf starke Vorstellungen gegen Topteams ernüchternde Resultate gegen Abstiegskandidaten. Die Zeit läuft jedoch für Dortmund, zumal weitere wichtige Weichen mit den Verpflichtungen von Mahmoud Dahoud und Ömer Toprak gestellt sind.

Bis zum Cupfinal gilt es für die Borussia zunächst aber, mit Rang 3 in der Bundesliga die direkte Qualifikation für die Champions League sicherzustellen. Derweil wird der wichtigere der beiden nationalen Titel an den Verlierer vom Mittwoch gehen - zum fünften Mal in Serie. Um 2018 den sechsten Meistertitel seit dem Triple-Jahr 2013 zu erringen, werden in München allerdings so grosse Anstrengungen wie lange nicht mehr nötig sein.