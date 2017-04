Was sich seit Wochen abzeichnet, wird nun konkret: Der FC Aarau möchte den auslaufenden Vertrag von Ulisse Pelloni nicht verlängern und einen neuen Stammgoalie verpflichten. Auf der Suche nach einem solchen ist man in der Ostschweiz fündig geworden, beim FC Wil: Steven Deana ist der erklärte Wunschkandidat.

Dem Lockruf aus Wil erlegen

Der Zürcher gilt als einer der besten Goalies der Challenge League. Ohne ihn würde der FC Wil in der Tabelle wohl noch schlechter dastehen als eh schon (Rang 8 von 10). Um Deanas Stärken weiss man nirgends so gut wie im Brügglifeld, schliesslich hütete der 27-Jährige bereits in der Saison 2015/16 das FCA-Tor und überzeugte. So sehr, dass ihn die türkischen Investoren im vergangenen Sommer mit einem hoch dotierten Vertrag nach Wil lockten.