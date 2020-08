Jetzt im Liveticker: Meister YB oder Cup-Spezialist Sion – wer zieht in den Final ein?

Die durch das Coronavirus durcheinandergewirbelte Saison ist noch immer nicht zu Ende. Im Schweizer Cup stehen die Halbfinals an. Am Sonntag empfängt YB dabei Sion. Beide Mannschaften sind dank eines 2:1-Sieges am Donnerstag in die Vorschlussrunde eingezogen. Die Berner Young Boys besiegten den FC Luzern nach Verlängerung, Sion gestaltete sein Gastspiel beim Erstligisten Rapperswil-Jona dank zwei frühen Toren siegreich. Das Spiel zwischen dem Meister aus Bern und dem Cup-Spezialisten aus dem Wallis (13 Titel bei 14 Finalteilnahmen) startet um 16.00 Uhr.