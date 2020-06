Jetzt ist es deutlicher denn je: Der frühere Präsident Bernhard Heusler hat beim FCB Phänomenales geleistet

Ja, die Zeit mit Bernhard Heusler als Präsident war einzigartig in der Geschichte des Schweizer Fussballs. Aus einem Betrieb, der eigentlich verlustträchtig war, wurde ein florierendes Unternehmen. Denn es gelang, was kaum jemand für möglich gehalten hatte: Im chronisch defizitären Schweizer Fussball Gewinne zu erzielen. Allerdings wurden die Führungsverantwortlichen nicht müde zu betonen, dass diese Gewinne letztlich den Erfolgen des Teams zu verdanken waren, also nur bedingt budgetiert werden konnten. Heute, drei Jahre nach dem Führungswechsel, ist vieles anders. Nun ist die sportliche Dominanz weg – die letzten beiden Meistertitel gingen nach Bern. Weg ist auch die wirtschaftliche Stabilität – der FCB schrieb die letzten beiden Jahre insgesamt 40 Millionen Franken Verlust.

20 Millionen Franken Verlust: Die wirtschaftliche Situation beim FC Basel spitzt sich weiter zu.

Wahrscheinlich wünschten sich viele Basler eine Rückkehr von Heusler & Co. Leisten kann er sich das nicht. Obwohl der Klub seit der Übernahme durch Bernhard Burgener an Wert verloren hat. Denn ein erfolgreicher FCB ist günstiger als ein erfolgloser. Falls der Geschäftsgang so weitergeht, sind Ende Jahr die einst 60 Millionen Reserven aufgebraucht. Es bräuchte also jährliche Einschüsse der Aktionäre von etwa 20 Millionen, allein um den Status quo zu wahren.

Um heute genügend Geld auf der Kante zu haben, hätten die alten Aktionäre bei ihrem Abgang das beste Angebot annehmen müssen, statt den Klub bewusst in Basler Hände zu übergeben.