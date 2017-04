Damit ist auch klar, dass Simon Moser und Eric Blum (SCB) auf die WM wegen Blessuren verzichten müssen. Weil Martin Plüss abgesagt hat, rückt nun Reto Suri nach.

Wer fährt nach Paris?

Wer fährt an die WM nach Paris (ab 6. Mai)? Noch stehen 16 Stürmer und 10 Verteidiger im Aufgebot. Also 26 Feldspieler. Patrick Fischer wird mit 24 Feldspielern nach Paris reisen. Mindestens zwei Verteidiger und zwei Stürmer, die jetzt im Kader stehen, werden also nach den beiden Testspielen gegen Dänemark (am Mittwoch in La Chaux-de-Fonds und am Freitag in Basel) noch ausgemustert. Sollte Sven Bärtschi (Vancouver) doch eine Freigabe erhalten, muss noch ein dritter Stürmer die Koffer packen.