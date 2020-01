Zwei souveräne Auftritte hat Roger Federer in Melbourne schon hingelegt. In der 3. Runde trifft er auf 30-jährigen Australier John Millman. An diesen hat Federer nicht nur gute Erinnerungen. Bei den US Open 2018 unterlag er Millman in vier Sätzen. Wie läuft es dem Baselbieter heute?