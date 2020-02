Nach dem Riesenslalom vom gestrigen Samstag steht heute für die Frauen in Kranjska Gora ein Slalom auf dem Programm. Michelle Gisin und Wendy Holdener liegen gemeinsam auf Platz fünf in der Disziplinenwertung. Welche der beiden Schweizerinnen wird sich am Ende besser klassieren? Verfolgen Sie das Rennen live bei uns.