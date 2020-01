Die Schweizer Slalom-Männer bereiten den Fans in diesem Winter grosse Freude. Heute Sonntag steht das Rennen in Kitzbühel an. Vor einer Woche verpassten Daniel Yule und Ramon Zenhäusern das Podest knapp. Heute wollen sie wieder um den Sieg mitfahren. Schaffen sie es? Verfolgen Sie das Rennen hier.