In Saalbach landeten vier Schweizer in den Top 5. In den Trainings zur Abfahrt in Kvitfjell glänzten Beat Feuz und Co. aber nicht. Können sich die Schweizer im Rennen steigern? Feuz reicht Rang 24, um zum dritten Mal in Folge die Abfahrtskugel zu gewinnen. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.