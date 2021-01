(frh) Juliana Suter hat sich bei ihrem Sturz in der Abfahrt in St. Anton einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Das teilt Swiss-Ski am Samstagabend mit. Zudem sei ein Innenband gezerrt. Die B-Kader-Athletin werde am Sonntag an der Uniklinik Balgrist operiert.

Die 22-jährige Suter war beim samstäglichen Rennen im österreichischen St. Anton kurz vor der Ziellinie schwer gestürzt und verdrehte sich das Knie.