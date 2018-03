Parkers Zuversicht wird sich nach Ansicht von Joshuas Trainer Rob McCracken im Ring in Luft auflösen. "Er kann noch so entspannt und siegessicher in den Kampf gehen. Im Ring wird er getroffen. Dann wird er nicht mehr wissen, weshalb er getroffen wurde."

Parker verzeichnete als Amateur keine nennenswerten Erfolge. Auch konnte er sich nicht für die Olympischen Spiele 2012 qualifizieren. Im Profilager wurde der rund 112 Kilo schwere Hüne behutsam aufgebaut. Parker boxte Gegner von deutlich geringerer Qualität als Joshua. Schliesslich gewann er auch seine drei Titelfights als WBO-Weltmeister jeweils nur nach Punkten.

Fury könnte Joshua gefährlich werden

Joshua kassiert rund 14 Millionen Franken für den Fight gegen Parker, der Neuseeländer die Hälfte. Beide kassieren zusätzlich noch weitere Millionen-Beträge aus den TV-Einnahmen.

Favorit Joshua strebt eine lange Regentschaft mit noch höheren Gagen im Schwergewicht an. Nächstes Ziel ist eine weitere Titelvereinigung mit einem ungeschlagenen Champion, jene gegen den WBC-Titelhalter Deontay Wilder aus den USA.

Joshua würde auch in diesem Fight als Favorit gelten. Wirklich gefährlich könnte ihm wohl Landsmann Tyson Fury werden, wenn dieser wieder das Level seines Punktsieges von 2015 gegen den damaligen Langzeit-Weltmeister Wladimir Klitschko erreichen sollte.

Der 29-jährige Fury muss sich allerdings nach überwundenen Problemen (Depressionen, Drogenkonsum, Übergewicht) erst wieder nachhaltig in Form bringen. Dann könnte der 2,06-Meter-Gigant eine echte Herausforderung für Joshua sein, nimmt man seine Leistung gegen Klitschko zum Massstab. Damals hatte er die Absichten des Ukrainers zwölf Runden lang problemlos "gelesen" und diesen teilweise selbst einhändig vorgeführt.

Der letzte "unbestrittene Schwergewichts-Weltmeister" war übrigens Lennox Lewis. Der Landsmann von Fury und Joshua hielt 2000 die wichtigsten drei Schwergewichts-WM-Titel (WBA, IBF und WBA) gleichzeitig.