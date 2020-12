Kaum können die Fans ihr Geld nicht mehr zurückfordern, entlässt der SC Bern seinen Trainer

Don Nachbaur braucht keinen Wintermantel. Am 1. Dezember, am Tag des ersten Schnees in Bern, ist der SCB-Cheftrainer gefeuert worden. Das Datum ist kein Zufall. Bis zum 30. November hatten die 10 500 SCB-Dauerkartenbesitzerinnen und -Dauerkartenbesitzer Zeit, das Geld für diese Saison zurückzufordern.

SCB-­Manager Marc Lüthi klagt gebetsmühlenartig über Geldknappheit. Dass er nun einen Trainer mit Vertrag bis Ende der nächsten Saison (!) feuert, hätte manchen verärgerten Kunden dazu veranlasst, sein Geld zurückzuverlangen. Die Sache ist so peinlich, dass der SCB die Mär verbreitet, Don Nachbaur habe von sich aus gekündigt. Das ist barer Unsinn. Er ist entlassen worden und muss abgefunden werden.



In Bern wird eine Hockey-Operette aufgeführt, die es in unserem Hockey so noch nicht gegeben hat. Um Geld zu sparen, hat die neue Sportchefin Florence Schelling im Sommer den billigsten Trainer verpflichtet, der zu haben war.



Don Nachbaur war der billigste Trainer der neueren SCB-Geschichte und vom ersten Tag an heillos über­fordert. Wie es sich für eine richtige Operette gehört, spielen Österreicher eine zentrale Rolle. Der Nachfolger des gefeuerten österreichisch-kanadischen Doppelbürgers Don Nachbaur wird mit Mario Kogler vorerst ein waschechter Österreicher.

Er ist wahrscheinlich noch unfähiger als sein Vorgänger. Die SCB-Elitejunioren sind unter ihm diese Saison unter den Erwartungen geblieben. Und nun wird er zum Cheftrainer der ersten Mannschaft befördert. Weil zu einer guten Operette ein paar Komparsen gehören, hat sogar die NHL-Legende Mark Streit eine Rolle bekommen. Er ist ab sofort als «Skill Coach» auf dem Eis tätig. Aber an die Bande wird er nicht stehen. Wenigstens das tut er sich nicht auch noch an.