Der Takt wird schneller, schliesslich rücken die Olympischen Spiele näher und näher. Sven Sarbach, bei der SRG für das Olympia-Projekt Pyeongchang verantwortlich, wird mit immer mehr Details konfrontiert, die es noch zu lösen gilt. Etwa die Situation mit den Unterkünften für die 160 Mitarbeiter vor Ort. Aus Südkorea sind die Details der bestellten Zimmer eingetroffen. Darunter auch solche mit lediglich 6 Quadratmetern und fensterlos. «Für einen vierwöchigen Aufenthalt nicht unbedingt ideal», sagt Sarbach. Er sucht nach Lösungen, nach Varianten.

Derzeit arbeiten Sarbach und sein Team an vielen Einzugsfragen, nicht nur bei den individuellen Unterkünften. Etwa auch im House of Switzerland, wo das Hauptstudio stehen wird. Hier gilt es die Ankunft des Materials mit den Einsätzen der Techniker zu koordinieren. «So, dass unsere Leute keine Zeit verlieren und nach ihrer Ankunft mit der Arbeit loslegen können», erklärt Sarbach.

Ein nachhaltiges Studio

Das Studiogebäude ist übrigens das gleiche wie vor zwei Jahren in Rio. Man hat sich damals für ein modulares System mit Holzelementen entschieden, das jetzt einige tausend Kilometer östlich wieder aufgebaut wird. «Wir haben bewusst ein nachhaltiges Projekt gewählt», sagt Sarbach.

Er freut sich auf die vielen Sendungen aus dem House of Switzerland, dem eigentlichen Epizentrum bei Schweizer Erfolgen. Dank der Kooperation mit Präsenz Schweiz, welche das Schweizerhaus betreibt, und Swiss Olympic ist man dort ganz nahe dran. «Es wird so etwas wie der Mittelpunkt in einem Olympiaort ohne eigentlichem Zentrum sein», glaubt Sarbach.

Die Medaillengewinner kommen dort direkt nach der Siegerehrung vorbei. Für sie sei es oft der erste ruhige Moment nach dem Wettkampf. Der Augenblick, in welchem sie ihren Erfolg so richtig realisieren. «Ich freue mich auf tolle Emotionen aus dem House of Switzerland», sagt Sarbach.

Emotionen spürt man bei der SRG auch bei den eigenen Leuten. Je näher der Grossanlass kommt, umso mehr beschäftige man sich damit. Und jede Rakete, die in Nordkorea gezündet wird, weckt natürlich Ängste. Um dem entgegenzutreten, steht die SRG zur Informationsbeschaffung mit der Schweizer Botschaft, dem EDA und dem Fedpol im engen Kontakt. Für die Mitarbeiter wurde ein spezieller Orientierungsanlass durchgeführt.

Das Fazit der Experten: Vor Ort herrscht Business as usual. Aussergewöhnlich ist einzig die Rhetorik der beiden Hitzköpfe in Pjöngjang und Washington.

Über 1000 Stunden Olympia

Noch etwas zum vorgesehenen Programm. Für die SRG bedeutet die Zeitverschiebung, dass sie quasi rund um die Uhr auf Sendung ist. In der Nacht ab ein Uhr bis in den Nachmittag hinein laufen in Südkorea die Wettkämpfe. Einen Schwerpunkt will man am Morgen bieten, wenn in Europa die Lichter angehen. Dann soll sich der Konsument am Radio oder TV einen kompletten Überblick auf das Geschehen in der Nacht verschaffen können. Die mehr als 1000 Sendestunden in allen vier Sprachregionen bieten aber auch Platz für Vorschauen, Interviews, Hintergründiges, Analysen und Studiosendungen.

Für den totalen Olympiaüberblick steht das Web. Die SRG konnte als eines von wenigen Ländern in Europa die Rechte auch für die Internet-Ausstrahlung erwerben. Sechs Web-Channels, davon drei für Livebilder von Wettkämpfen, die nicht im Hauptprogramm von SRF, TSR und TSI laufen, decken die unterschiedlichen Bedürfnisse der Wintersport-Fans ab.

Die traditionellen Abschiedsworte von IOC-Präsident Thomas Bach an der Schlusszeremonie vom 25. Februar bedeuten für die SRG noch nicht Ende Feuer. Sie wartet auch für die Paralympics vom 9. bis 18. März an gleicher Städte mit einer Premiere auf.

Erstmals in der Geschichte des Schweizer Fernsehens gibt es Liveübertragungen der Skirennen. Daneben will man die Leistungen der Behindertensportler auch mit Reportagen und Hintergrundberichten in den Fokus stellen. «Unsere Übertragungen der Paralympics in Rio stiessen auf ein erfreuliches Echo», begründet Sven Sarbach die ausgebaute Berichterstattung.

Von fremden Kufen, Frust und einmaliger Harmonie

Sabina Hafner verpasst die vorzeitige Olympia-Qualifikation.

Einmal ist es der Neuschnee, der die Spur langsam macht, ein anderes Mal unterläuft ihr ein Fahrfehler, beim dritten Mal fehlt noch die Feinabstimmung für den neuen Bob. Bobpilotin Sabina Hafner hatte gehofft, bei den Rennen in Lake Placid, Park City und Whistler Mountain die Olympia-Qualifikation für Pyeongchang zu schaffen.

Dafür hätte die Baselbieterin im Weltcup zweimal in die Top 8 fahren müssen, stattdessen resultierten die Ränge 15, 17 und 10. «Wir haben sehr lange gebraucht, bis wir auf Touren gekommen sind, dazu hatten wir auch einmal Pech», sagt Hafner.