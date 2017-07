Dazu kommen zwei, drei weitere private Sponsoren. Den bisher grössten Erfolg feiert sie im Juni, als sie beim ITF-Turnier in Lenzerheide den Final erreicht, was sie in der Weltrangliste auf Platz 640 katapultiert. Der Rückhalt der Familie und die finanzielle Unterstützung geben Waltert die Freiheit, sich voll und ganz aufs Tennis zu konzentrieren. In Biel trainiert sie zwei Mal täglich unter Kai Stentenbach in einer Gruppe um die 17-jährigen Svenja Ochsner und Fiona Ganz. Daneben lernt sie Englisch und Französisch. «Ich bin froh, habe ich noch etwas, bei dem ich den Kopf einschalten kann.»

Selfie mit Roger Federer

Ein Vorbild habe sie zwar nicht, aber sie schaue gerne Agnieszka Radwanska zu. «Die kennt ihr sicher», sagt Waltert. Die Polin spiele intelligent und habe «ein mega Händchen», sagt Waltert, die als dritte Schweizerin nach Martina Hingis 1994 und Belinda Bencic 2013 das Turnier der Juniorinnen gewinnen könnte.

Bei den Junioren trägt Roger Federer 1998 seinen Namen in die Siegerliste ein. Auf ihn trifft Waltert in Wimbledon nach einem Training erstmals. «Ich habe ein Foto mit ihm gemacht, das war sehr wichtig für mich.» Vielleicht kann sich Waltert am Sonntag im Abendkleid an der Seite Federer ablichten lassen. Gewinnen die beiden in Wimbledon, treffen sie sich am Champions Dinner wieder.