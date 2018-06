Was war geschehen?

Gleich mehrere Fälle musste die Fifa-Disziplinarkommission nach der hochbrisanten WM-Partie zwischen den beiden Mannschaften am vergangenen Freitag (2:1 für die Schweiz) behandeln. Betroffen waren die Schweizer Spieler Stephan Lichtsteiner, Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka. Bei den Serben ging es um Trainer Mladen Krstajic, Verbandsboss Slavisa Kokeza und die Fans.

Krstajic hatte mit seinem Kriegsverbrecher-Vergleich in Zusammenhang mit dem deutschen Schiedsrichter Felix Brych (München) für einen Eklat gesorgt. "Ich würde ihn nach Den Haag schicken", sagte der frühere Bundesligaprofi in Anspielung auf den Sitz des Kriegsverbrecher-Tribunals für das ehemalige Jugoslawien. Dann ergänzte er: "Dort sollte ihm so der Prozess gemacht werden, wie sie uns (im Spiel) den Prozess gemacht haben."

Auch gegen Kokeza geht die FIFA aufgrund fragwürdiger Kommentare vor. Die serbischen Fans sind in den Fokus des Weltverbandes geraten, weil nationalistisch gesinnte Anhänger während des Spiels mehrmals "Töte den Albaner" skandiert haben. Dabei ist der verwendete Begriff "Siptara" für die Albaner eine rassistische Beleidigung - zahlreiche Schweizer Spieler haben albanische oder kosovo-albanische Wurzeln. (sda/jk)