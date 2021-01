Keine Teams angereist – Absage der Lauberhornrennen steht erneut im Raum!

(keg) Am vergangenen Wochenende gingen im Skizirkus die Wogen hoch. Das Zittern um die Lauberhornrennen war für alle belastend. Finden die Rennen vom kommenden Wochenende nun statt? Ja, sagte der Kanton Bern am Sonntagabend. Und auch die FIS fand es vertretbar, dass die Athleten nach Wengen reisen dürfen. Wengens Renndirektor Urs Näpflin zeigte sich nach dem Entscheid im TV-Interview glücklich:

Wie der «Blick» schreibt, schweben die Rennen im Berner Oberland nämlich wieder in der Luft . Offenbar habe sich die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern über Nacht umentschieden! Die Ansteckungszahlen sind zu hoch! Gemäss SRF-Informationen tagen am Vormittag die FIS-Taskforce und das OK-Wengen erneut. Der Internationale Skiverband habe die Teams gebeten, wegen der neuen Zahlen der Gesundheitsbehörden vorerst nicht anzureisen.

In Wengen ist am Freitag und am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Slalom geplant.

Update folgt....