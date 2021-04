Kunstturn EM OK-Präsidentin Kathrin Amacker zieht Bilanz: «Eine attraktive Bühne für Europa» Die Europameisterschaft im Kunstturnen ist seit Sonntag vorbei. OK-Präsidentin Kathrin Amacker zieht nach dem internationalen Grossanlass ein erstes Fazit. Dieses fällt ausschliesslich positiv aus. Unter anderem, weil die Corona-Bubble funktioniert hat.

Basel erweist sich als gutes Terrain für die Schweizer Sportler. So auch für Giulia Steingruber. Claudio Thoma / freshfocus

Für die Turnerinnen und Turner war die Europameisterschaft in Basel die letzte Probe vor den Olympischen Spielen im Juli. Aber neben den sportlichen Herausforderungen an den Geräten wurde auch die Organisation des Grossanlasses zu einer grossen Aufgabe. «Es war wichtig, dass wir immer wachsam und flexibel blieben», erklärt OK-Präsidentin Kathrin Amacker am letzten Wettkampftag.

Drei Jahre steckte das Organisationskomitee in die Planung. Das Fazit fällt dabei trotz Corona und fehlender Zuschauer ausschliesslich positiv aus: «Wir konnten dem Turnsport eine attraktive Bühne bieten und das für ein Millionenpublikum in ganz Europa», bilanziert Amacker. Dadurch konnte sich auch die Eventstadt Basel weltweit empfehlen.

Drei Jahre planten Kathrin Amacker und das OK die EM. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Veranstalter haben vorgemacht, dass ein internationales Sportevent in der St. Jakobshalle modern inszeniert werden kann. Und das trotz der Pandemie: «Wir konnten zeigen, dass mit einem guten Konzept und Disziplin auch ein Indoor-Sportevent in dieser Zeit möglich ist», sagt Amacker Innerhalb der Sportler-Bubble gab es keinen einzigen positiven Fall. Vier Fälle von ausserhalb wurden frühzeitig erkannt, bevor die Personen ihre Arbeit antreten konnten.

Da keine Zuschauer in die Halle kommen konnten, wurde vor allem das Online-Angebot wahrgenommen. Ungefähr 500 Leute haben sich ein virtuelles Ticket gekauft und waren in der Halle auf einer von drei Leinwänden zu sehen. Und weil um die 700 000 Menschen auf die Websites zugriffen, musste zwischenzeitlich sogar der Server gewechselt werden. Kathrin Amacker macht aber eines besonders klar:

«Es ist zwar Profisport und wir sind 25 Leute im OK. Aber wir hatten auch 600 ehrenamtliche Helfer, die 16 000 ehrenamtliche Stunden geleistet haben. Ohne sie wäre dieser Anlass nicht möglich gewesen.»



Die Siegerinnen und Sieger:

Mehrkampf Frauen: 1. W. Listunowa (RUS), 2. A. Melnikowa (RUS), 3. J. Gadirova (GBR)

Mehrkampf Männer: 1. N. Nagorni (RUS), 2. D. Beljawski (RUS), 3. I. Kowtun (UKR)



Gerätefinals Frauen: Boden: 1. J. Gadirova (GBR), 2. A. Melnikowa (Rus), 3. V. Ferrari (ITA)

Schwebebalken: 1. M. de Jesus dos Santos (FRA), 2. S. Wevers (NED), 3. A. Batschinska (UKR)

Stufenbarren: 1. A. Melnikowa (RUS), 2. V. Urazova (RUS), 3. A. Morgan (GBR)

Sprung: 1. G. Steingruber (SUI), 2. J. Gadirova (GBR), 3. A. Melnikowa (RUS)



Gerätefinals Männer: Boden: 1. N. Nagornyy (RUS), 2. B. Gischard (SUI), 3. N. Bartolini (ITA)

Pauschenpferd: 1. A. Davtyan (ARM), 2. N. Nagornyy (RUS), 3. J. Fraser (GBR)

Ringe: 1. E. Petrounias (GRE), 2. N. Nagornyy (RUS), 3. S. Maresca (ITA)

Reck: 1. D. Belyavskiy (RUS), 2. A. Toba (GER), 3. A. Adem (TUR)

Barren: 1. F. Arican (TUR), 2. D. Belyavskiy (RUS), 3. C. Baumann (SUI)

Sprung: 1. I. Radivilov (UKR), 2. A. Medvedev (ISR), 3. G. Regini-Moran (GBR