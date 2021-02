Kunstturnen Aufatmen beim Veranstalter: Die EM kann in Basel im April 2021 stattfinden, allerdings ohne Zuschauer Die Kunstturn-EM 2021 findet statt. Der internationale Grossanlass in der St.Jakobshalle in Basel wird auch in Pandemiezeiten über die Bühne gehen. Die Zuschauer müssen zwar draussen bleiben, doch das Interesse ist besonders aus einem Grund unverändert gross.

Giulia Steingruber wird an der Heim-EM in Basel auf die Unterstützung der Fans verzichten müssen. zVg/Jasmin Schneebeli

Letztendlich ist es ein Kompromiss, mit dem die Veranstalter leben können. Die Kunstturn-EM in Basel vom 21. bis 25. April 2021 findet ohne Zuschauer statt. Das haben die Behörden der Kantone Basel-Stadt und Baselland zusammen mit dem lokalen Organisationskomitee in Anbetracht der aktuellen Pandemiesituation beschlossen und kommuniziert.

Noch im Oktober tönte das ganz anders. Damals sagte OK-Präsidentin Kathrin Amacker der bz: «Eine EM ohne Zuschauer kann ich mir emotional nicht vorstellen. Dann wären wir nur eine Hülle für die TV-Übertragung.» Gut vier Monate später ist die Hoffnung verflogen, dass die Pandemie im April 2021 besiegt sein könnte. Jetzt sagt Amacker: «Natürlich bedauern wir, dass die Wettkämpfe vor leeren Rängen ausgetragen werden müssen und das Publikum nur digital dabei sein kann. Aber die Gesundheit hat oberste Priorität.»

Durch die fehlenden Zuschauer fehlt dem Veranstalter neben der guten Stimmung vor allem auch Geld. Dank des «Entgegenkommens der Partner European Gymnastics, des Schweizerischen Turnverbands, der Stadt Basel, der Sponsoren und des Stabilisierungspakets des Bundes» sei eine Durchführung aber trotzdem möglich, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Medienmitteilung. Dort wird ebenfalls versichert, dass bereits gekaufte Tickets zurückerstattet werden.

Übertragung im Internet und am TV

Damit die Kunstturnfans trotzdem in den Genuss der Wettkämpfe kommen, werden diese im Internet und teilweise auch im Fernsehen übertragen. Wie gross das Interesse an der EM ist, zeigt, dass sich alle bedeutenden Turn-Nationen Europas wie Grossbritannien, Ukraine, Russland, Rumänien sowie die Nachbarländer aus dem Dreiland, Deutschland und Frankreich für die EM angemeldet haben. Denn der Grossanlass in Basel gilt als Hauptprobe für die Wettkämpfe an den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer. Dafür nehmen die Athletinnen und Athleten zuschauerleere Hallen und strenge Schutzkonzepte in Kauf.

Um den Delegationen eine sichere EM zu bieten, wird das Schutzkonzept im Austausch mit den Behörden laufend den Erfordernissen angepasst. Dabei spielen gemäss OK ein engmaschiges Testen und strikte Maskenpflicht eine zentrale Rolle. Beat Läuchli, der Geschäftsführer der EM in Basel, lässt sich im Communiqué mit folgenden Worten zitieren: «Dass es auch in der Pandemie möglich ist, in der Schweiz einen internationalen Anlass durchzuführen, haben die Organisatoren des Ski-Weltcups in Crans-Montana bewiesen.»

Und auch das Swiss Open im Badminton, das bereits im März 2021 an selber Stelle ebenfalls ohne Zuschauer stattfindet, ist ein Grossanlass mit Weltklasse-Teilnehmerfeld, das den Organisatoren der Kunstturn-EM quasi als Generalprobe dient. Denn dort werden sie sehen, wie so ein Grossanlass ohne Zuschauer in der St.Jakobshalle funktionieren kann. Auch wenn es noch vor nicht allzu langer Zeit ganz anders geplant war.

Das Wettkampfprogramm der Kunstturn-EM:

Mittwoch, 21. April: 10.00 – 20.30 Uhr Qualifikation Frauen.

Donnerstag, 22. April: 10.00 – 19.40 Uhr Qualifikation Männer.

Freitag, 23. April: 13.30 – 15.30 Uhr Mehrkampffinal Frauen, 17.15 – 20.00 Uhr Mehrkampffinal Männer.

Samstag, 24. April: 13.30 – 16.10 Uhr Gerätefinals, 13:30 – 14:10 Uhr Boden Männer; 14:10 – 15:10 Uhr Sprung Frauen, Pauschenpferd Männer; 15:10 – 16:10 Uhr Stufenbarren Frauen, Ringe Männer.

Sonntag, 25. April; 13:00 – 15:50 Uhr Gerätefinals, 13:00 - 14:00 Uhr Schwebebalken Frauen, Sprung Männer; 14:00 – 15:00 Uhr Boden Frauen, Barren Männer; 15:00 – 15:40 Uhr Reck Männer.