> Apropos Erfolg: Lara Gut hat ihre Knieverletzungen früher als erwartet auskuriert. Gesamtweltcupsiegerin war sie ja bereits, ebenso hat sie schon WM- (5) und Olympiamedaillen (1) gewonnen. Aber eben noch kein Gold. Das soll in Südkorea folgen. Und wenn ihre erfolgreichsten Jahre wie bei Cuche erst nach dem Kreuzbandriss folgen, dann wird das ein Jahrzehnt der Schweizer Skifeste.

> Apropos Skifeste: Gleich fünfmal gastiert der Weltcup in dieser Saison in der Schweiz. Bei den Männern stehen die Klassiker in Adelboden und Wengen im Januar auf dem Programm. Die Frauen fahren Anfang Dezember in St. Moritz, Ende Januar auf der Lenzerheide und Anfang März in Crans-Montana. Dass den Schweizern heimische Pisten liegen, haben sie ja an der Heim-WM im Februar bewiesen. Sieben Medaillen, davon dreimal Gold, gab es für Swiss Ski in St. Moritz.

> Apropos Gold: Mit Beat Feuz, Luca Aerni und Wendy Holdener starten gleich drei Weltmeister aus der Schweiz in die neue Saison. Das gab es letztmals 1992 mit Franz Heinzer, Chantal Bournissen und Vreni Schneider.