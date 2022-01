Volleyball Laufen fehlte der Zaubertrank Der Zweitligist VBC Laufen verlor zwar erwartungsgemäss gegen den Schweizer Meister Chênois mit 0:3 Sätzen, durfte aber am Ende des Spieles den verdienten Applaus der Genfer Spieler entgegennehmen

Samuel Straumann vom VBC Laufen bei einem Angriff. Bild: Edgar Haenggi

Schon beim Aufwärmen machten die Spieler des VBC Laufen grosse Augen. Da kamen Geschosse von der anderen Seite und das waren sie sich aus der Zweitliga-Meisterschaft nicht gewohnt. Laufens Libero Damian Broch sagte: «Wir hatten so unsere Probleme bei der Ballannahme, vor allem wenn die Nummer 18 am Service war.»

Aber dem krassen Aussenseiter gelang der Start in die Partie gegen Chênois Genève Volleyball optimal. 4:1 führten sie, ehe die Gäste das Ergebnis wenden konnten. Laufen blieb dran, machte immer wieder Punkte und musste den ersten Satz nur mit 17:25 abgeben. Trainer Markus Fritschi sagte:

«Chênois musste schon nicht an die Leistungsgrenze gehen, aber sie merkten zu Beginn, dass es doch kein Spaziergang wird.»

Und weiter: «Der gute Auftakt war wichtig, denn so konnten wir die Nervosität ablegen und auch das Publikum hinter uns bringen.» Im zweiten Satz wollte der Meister dann nichts mehr anbrennen lassen. Schnell zog er auf 7:1 davon.

Aber die Laufner wehrten sich. Beim Stand von 11:22 machten sie vier Punkte in Folge und als Jan Spörri, der sein erstes Spiel bestritt, mit einer Finte den 13. Punkt machte, tobte das Publikum. Der Satz ging mit 25:15 an den Gast. Sie sollen versuchen nochmals von Beginn an dranzubleiben, dann sähe man, wie weit man käme, sagte Coach Dominik Imark in der Pause.

Für den dritten Satz übernahm Imark den Posten von Fritschi, der draussen blieb. «Trotz Cupspiel war uns wichtig, dass alle zum Spielen kommen», erklärt der Trainer. Und Imark konnte seine Erfahrung einbringen. Er schmunzelte:

«Den einen oder anderen Punkt machten wir, weil wir den Ball nicht richtig trafen oder eine Variante wählten, welche den Gegner überraschte.»

Und sie blieben dran, bis zum 5:7.

Als Pascal Karrer mit einem Hechtsprung einen Ball retten wollte und dabei beinahe die Wand touchierte, erntete er anerkennendes Kopfnicken bei den Genfern. Die zogen dann aber nochmals bis auf 19:9 davon. Unter dem Applaus der Zuschauer gaben die Laufner alles, machten Punkte und zögerten beim Matchball die Niederlage noch kurz hinaus. Dann war es aber doch geschehen. Für Libero Broch war der Spielverlauf ganz ok:

«Wir konnten uns immer wieder herankämpfen, dennoch war der Abstand so gross, dass Chênois nicht alles auspacken musste. Ich denke, das kam letztlich uns beiden zugute.»

Während sich die Laufner nach Spielschluss möglichst rasch vor die Halle begaben, um mit den Fans zu feiern, gönnten sich die Genfer beim Dehnen das süsse und für Laufen typische Geschenk, das ihnen Captain Michel Scherrer vor dem Match überreicht hatte.

VBC Laufen – Chênois Genève Volleyball 0:3 Sätze: 17:25, 15:25, 12:25 Turnhalle Serafin – 180 Zuschauende – SR: Droguett / Siegrist VBC Laufen: Brem, Scherrer, Spaar, Fritschi, Imark, Karrer, Spörri, Straumann, Broch (Libero), Ramisberger.

Auch Traktor Basel ist ausgeschieden

Zwei Stunden nach Laufen musste auch das NLB-Team von Traktor Basel gegen eine Equipe aus der Calvin-Stadt antreten. Allerdings hatten die Basler zu reisen. Dies zum klaren Leader der NLB, Servette Star-Onex. Die Traktoren, die Ende Oktober das Meisterschafts-Heimspiel gegen Servette 1:3 verloren, mussten sich ebenfalls mit einem 0:3 aus dem Schweizer Cup verabschieden. Nach dem mit 16:25 verlorenen Startsatz schnupperte das Team von Trainer Matthias Buser am Satzausgleich. Aber das Heimteam setzte sich mit 31:29 durch. Im dritten Satz versuchten die Basler alles, fanden den Schlüssel zur Wende jedoch nicht mehr und verloren mit 19:25.