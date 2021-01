Lausanne muss vorsorglich in Quarantäne – zwei Spiele werden verschoben

(sim) Am vergangenen Samstag standen in der National League erstmals seit Oktober wieder alle Teams gleichentags im Einsatz. Doch nun ist es mit der Normalität bereits wieder vorbei. Nachdem ein Mannschaftsmitglied von Lausanne positiv auf Covid-19 getestet worden ist und mehrere Symptome aufweisen, muss die komplette Mannschaft vorsorglich in Quarantäne.

Die Spiele gegen Servette am Dienstag und gegen die SCL Tigers am Freitag werden verschoben. In den nächsten Tagen müssen sich alle Mannschaftsmitglieder einem Test unterziehen, bevor allenfalls eine definitive Quarantäne angeordnet wird.

Update folgt...