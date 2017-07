Nach zuletzt zwei vom Deutschen Marcel Kittel gewonnenen Flachetappen stand am Donnerstag das erste von zwei Teilstücken in den Pyrenäen an. Den Sieg bei der zweiten von drei Bergankünften in der diesjährigen Tour de France, nach 214,5 km und sechs Bergpreiswertungen von Pau nach Peyragudes, sicherte sich Romain Bardet.

Der Franzose vom Team AG2R, der seinen dritten Tour-Tagessieg holte, gewann mit zwei Sekunden Vorsprung vor dem Kolumbianer Rigoberto Uran. Dritter wurde Fabio Aru. Chris Froome, dessen Team Sky den ganzen Tag eine immense Arbeit leistete, wurde mit 22 Sekunden Rückstand nur Siebenter.