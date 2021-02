Leichtathletik Der Basler Silvan Wicki läuft zum Schweizer Rekord und bleibt danach selbstkritisch Der Basler Sprinter Silvan Wicki zog seinen Plan durch und lief an den Schweizer Hallenmeisterschaften in Magglingen neuen Schweizer Rekord. Auch andere aus der Region können mit Gold glänzen.



Silvan Wicki holt den Schweizer Rekord über 60 Meter. Trotzdem weiss er, dass er es noch besser könnte. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Absicht ist kommuniziert gewesen. Silvan Wicki wollte seine Leistungsentwicklung des letzten Jahres mitnehmen und den Schweizer Rekord über 60 Meter in der Halle attackieren. Bei 6,60 Sekunden steht dieser seit 22 Jahren. Cédric Grand und Pascal Mancini sind die Namen dahinter. Bei seinem Unterfangen strahlte Wicki Selbstvertrauen aus. Für ihn sprach die jüngere Vergangenheit wie die Gegenwart. Im letzten und im vorletzten Jahr holte sich der Basler den Titel – in 6,62 (2020) und 6,65 (2019) Sekunden. Und im vergangen Sommer vermochte er seine Entwicklung zu untermalen, indem er sich über 100 (10,11) und 200 Meter (20,45) markant steigerte.

Zurück in die Gegenwart und zum 60-Meter-Finallauf dieser Schweizer Hallenmeisterschaft. Der 26-Jährige ist voller Spannung. Die Nervosität lässt er sich kaum anmerken. Voll fokussiert und überzeugt steht er hinter seinem Startblock. Etwas mehr Zeit als seine Widersacher lässt er sich bei der letzten Vorbereitung. Das Prozedere passt. Silvan Wicki schnellt auf das Startkommando fast gleichzeitig mit «Startrakete Mancini» aus dem Block – und landet einen Start-/Zielsieg. 6,58 leuchtet auf (später auf 6,59 korrigiert). Nach dem Abbremsen an der dicken Matte und schnellem Durchatmen beginnt er zu strahlen. Widersacher William Reais (6,66) tanzt auf ihn zu, ist erster Gratulant. Der entthronte Mancini (6,69) richtet seinen Zeigfinger auf Wicki. Er ist der neue Sprintkönig. «Sehr cool», sagt er. Wicki fühlte sich bestätigt:

«Ich habe gespürt, dass die nötigen Puzzleteile vorhanden sind.»

Das Abschlusstraining am Donnerstag vermittelte ihm die angesteuerte Sicherheit. Und den Vorlauf in 6,65 Sekunden – ohne durchzuziehen. Silvan Wickis Vorstellung des optimalen Sprints entsprach aber auch das Final-Rennen nicht. «Ich habe den Final verhauen», sagte er gar mit etwas Distanz. Nach dem «schön flachen Start» glückte ihm der Übergang in die aufrechte Haltung nicht optimal. «Nach 20 Meter war ich zu tief, das war nicht so, wie ich es könnte.» Der perfekte Lauf war dies nicht.

Für Wicki soll es das noch nicht gewesen sein

Bereit für weitere Schritte fühlt sich Silvan Wicki sodann. Er streicht den Unterschied zum Vorwinter heraus. «Ich konnte mit einer ganz anderen Fitness beginnen», sagt er. 2019 beendete er verletzt. Und auch das Umfeld mit Trainer Patrick Saile – der Deutsche arbeitet seit vergangenem Herbst für den LC Zürich und Swiss Athletics – kommt ihm entgegen. Die Wege fürs Training sind kürzer geworden. Statt nach München reist er nun nach Cham oder Zürich.

Den nächsten Wochen blickt Wicki zuversichtlich entgegen. «Ich werde immer stabiler und dadurch nicht nur schneller, sondern auch konstanter», sagt er. Daraus folgert er, dass er seinen Rekord auf dem Weg an die Hallen-Europameisterschaften vom ersten März-Wochenende in Torun (Polen) schon bald selber verbessern könnte. «Vier Hundertstel liegen noch drin», kündigt er an. Diese Motivation verbindet er mit einer zweiten: Vor zwei Jahren verpasste er an der Hallen-EM mit einer mässigen Leistung den Finaleinzug. Das möchte er nun besser machen. Fürs Erste aber geniesst er und sagt: «Rekord ist Rekord.»

Gaios Wunderlauf nach dem Sturz im November

Weitere Goldmedaillen aus der Region eroberten Michael Curti (LC Therwil/Doppelmeister über 1500 und 3000 Meter), Hochspringerin Salome Lang (OB Basel) und Zehnkämpfer Finley Gaio (SC Liestal) im Hürdensprint. Die Leistung des Drittgenannten hat besonderes Gewicht: Ende November stürzte er beim Stabhochsprung und brach sich den Ober- und Unterkiefer. Zwei Operationen, eine Woche Spital und sechs Wochen ohne Training waren die Folge. Jetzt glückte dem 21-Jährigen ein wundersames Comeback. Mit der Zeit von 7,84 Sekunden über 60 Meter Hürden realisierte auch er die Limite für die Hallen-Europameisterschaft. «Sensationell», meinte er.

