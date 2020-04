Auch in Berlin wird nicht gelaufen

Der Berliner Senat beschloss am Dienstag nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa ein Verbot von Grossveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern bis zum 24. Oktober. Der Marathon sollte am 27. September stattfinden, im vergangenen Jahr waren 47'000 Teilnehmer an den Start gegangen.

Berlin ist eine der schnellsten Marathonstrecken. Am 16. September 2018 lief der Kenianer Eliud Kipchoge in 2:01:39 Stunden den noch heute gültigen Weltrekord. Im Vorjahr fehlten dem Äthiopier Kenenisa Bekele nur zwei Sekunden, um diese Marke zu verbessern.