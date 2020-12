Duplantis und Rojas als Leichtathleten des Jahres geehrt

Der 21-jährige Duplantis verbesserte den Hallen-Weltrekord auf 6,18 m und die Freiluft-Bestmarke von Sergej Bubka auf 6,15 m. Die 25-jährige, zweifache Weltmeisterin Rojas stellte im Februar einen Hallen-Weltrekord (15,43 m) auf.

Den Preis des Präsidenten für aussergewöhnliche Leichtathleten in der Geschichte erhielten Tommie Smith, Peter Norman und John Carlos. Die Amerikaner Smith und Carlos hatten bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-City bei der Siegerehrung mit geballter Faust in schwarzen Lederhandschuhen gegen Rassismus protestiert. Der Australier Norman unterstützte die Aktion.