Gasch dicht an Dalhäusers Uralt-Rekord

Damit kommt er bis auf einen Zentimeter an den Schweizer Rekord von Roland Dalhäuser aus dem Jahr 1981 heran.

Gleichzeitig egalisierte Gasch die Jahres-Weltbestleistung. Der Exploit von Loïc Gasch kam nicht völlig überraschend. Schon beim Meeting am letzten Freitag in Bern überzeugte der 26-jährige Waadtländer in seinem ersten Wettkampf der Saison mit einem Sprung über 2,25 m.

In Aarau steigerte er sich bei hochsommerlichen Temperaturen nochmals. Im dritten Versuch meisterte er 2,30 m und verbesserte seine persönliche Freiluft-Bestleistung um 4 cm (in der Halle beträgt sein Bestwert 2,27 m). Erst auf 2,33 m versuchte sich Gasch ohne Erfolg.

Mit 2,30 m teilt sich der EM-Finalist von 2018 in Berlin zusammen mit vier anderen Athleten die Spitzenposition in der Jahres-Weltbestenliste. "Es ist toll, dass ich heute diese Höhe geschafft habe. Ich werde nun Schritt für Schritt schauen, welche Wettkämpfe ich dieses Jahr bestreite. Vielleicht öffnet sich nun sogar eine Türe zur Diamond League. Das Wichtigste ist jedoch, dass ist nächstes Jahr in Topform bin", sagte Gasch.

Über 100 m stellte Silvan Wicki (BTV Aarau) die beste Zeit des Tages auf. Der Führende der kontinentalen Saisonbestenliste gewann seinen Lauf in 10,33 Sekunden. Seinen nächsten Wettkampf bestreitet Wicki am Samstag, 15. August beim zur ChampsSeries 2020 zählenden nationalen Meeting in La Chaux-de-Fonds.