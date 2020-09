Joseph mit Schweizer Rekord über 110 m Hürden

Der 21-jährige Joseph lief im Halbfinal über 110 m Hürden einen nationalen Rekord. Der U23-Europameister senkte die eigene Bestleistung, erzielt am 24. Juli in Bern, um fünf Hundertstel auf 13,29 Sekunden.

Schon an den Titelkämpfen vor zwei Jahren in Zofingen war Joseph im Halbfinal ein Schweizer Rekord gelungen, damals unterbot er die Bestmarke von Andreas Kundert aus dem Jahr 2008 um zwei Hundertstel. Die 13,39 Sekunden egalisierte er an den letztjährigen Weltmeisterschaften in Doha, ehe er in Bern 13,34 Sekunden lief.