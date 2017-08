Kambundji klassierte sich in ihrer Serie, die von der jamaikanischen Olympiasiegerin Elaine Thompson in 10,84 Sekunden gewonnen wurde, im 3. Rang und blieb in 11,11 Sekunden vier Hundertstel über ihrem vor drei Wochen in Bellinzona egalisierten Schweizer Rekord.

Am Ende fehlten der EM-Dritten von 2016 exakt diese vier Hundertstel, um als eine der beiden Zeitschnellsten den Sprung in die Top 8 zu schaffen. Die 25-jährige Bernerin klassierte sich letztlich im zehnten Rang. Von den Europäerinnen war nur Dafne Schippers schneller als Kambundji.

Erwartungsgemäss ausgeschieden ist Salomé Kora. Die Ostschweizerin zeigte erneut eine gute Leistung und kam in 11,31 Sekunden ebenfalls bis auf vier Hundertstel an ihre persönliche Bestzeit heran.