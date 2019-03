Vor einem Jahr gewann Kambundji an den Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham Bronze. Nach Glasgow reiste die 26-jährige Bernerin mit 7,08 Sekunden als Nummer 1 der Meldeliste - zusammen mit der Polin Ewa Swoboda. Kambundjis Ziel ist klar, die erste Medaille an diesem Anlass. Insofern war der erste Auftritt eine Ernüchterung. Nach einem schlechten Start belegte sie in ihrer Serie mit 7,31 Sekunden hinter der Französin Carolle Zahi (7,29) den 2. Rang. Kambundji konnte sich die schwache Leistung selber nicht erklären: "Ich fühle mich eigentlich nicht schlecht. Es war komisch."

Kambundji erreichte die Halbfinals der besten 24 als Gesamt-12. der Vorläufe. Schneller war auch die Tessinerin Ajla Del Ponte (7,27). Die dritte Schweizerin, Sarah Atcho (7,38), überstand ebenfalls die erste Runde. Der Halbfinal und der Final über 60 m finden am Abend statt. Kambundji bleibt also nicht viel Zeit, den Schalter umzulegen.

Bei den Männern schafften Silvan Wicki (6,75) als Dritter seiner Serie und Sylvain Chuard (6,78) als Letzter über die Zeit den Sprung in die Halbfinals über 60 m.

Angelica Moser im Final

Überzeugend präsentierte sich Stabhochspringerin Angelica Moser, die sich als Fünfte für den Final der besten acht qualifizierte. Zwar startete die 21-jährige Zürcherin mit einem Fehlversuch über 4,25, danach steigerte sie sich aber. Die für den Final genügenden 4,60 m, die nur zwei Zentimeter unter ihrer Mitte Februar in St. Gallen aufgestellten Bestmarke liegen, überquerte sie gar im ersten Anlauf. Moser steht zum zweiten Mal nach den Europameisterschaften 2016 in Amsterdam an einem Grossanlass im Final. Dieser geht am Sonntagabend über die Bühne.

Ausgeschieden in den Vorläufen sind dagegen Tobias Furer (7,90) und Brahian Peña (7,93) über 60 m Hürden. Für Furer war es der letzte Wettkampf als Spitzensportler.